Dàn nhóc tì nhà sao Việt đáng yêu khi diện áo dài đón Tết

Hai nhóc tì nhà sao Việt Hồ Ngọc Hà: bé Lisa và Leon vô cùng đáng yêu khi diện áo dài cận Tết Nguyên đán 2023. Hà Hồ chia sẻ, mỗi khi chụp ảnh Tết, cô tự hào bản thân lại có thể thực hiện bộ ảnh cho các con bởi chụp ảnh trẻ con là một thử thách. Nữ ca sĩ cho biết, càng lớn, các con ngày càng háo hức khi Tết đến. Để kỷ niệm con gái đón cái Tết đầu tiên, Vân Hugo thực hiện một bộ ảnh cho ái nữ. Bé Vừng - con gái của Vân Hugo diện áo dài đỏ. Nhóc tì nhà Vân Hugo có nhiều biểu cảm đáng yêu. Bé Vừng được mẹ cho mặc áo dài, đeo kính đen, đi guốc mộc. Con trai của Chi Bảo cũng mặc áo dài đón Tết sớm. Bé Sol - con gái của Thiên An và Jack háo hức mặc áo dài đón Tết ở trường học. “Hôm qua em bé tham dự lễ hội trò chơi dân gian ở trường, ta nói chơi ăn gian dễ sợ. Để mẹ An làm clip cho cô chú xem độ "ăn gian" của Sol nha”, Thiên An chia sẻ.Cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh cũng diện áo dài đón Tết ở trường học. Hai nhóc tì nhà Dương Khắc Linh tỏ ra hiếu động. Bé Vivian - con gái của Hà Kiều Anh xinh xắn trong tà áo dài cận Tết Nguyên đán 2023. Bé Vivian tận hưởng không khí Tết sớm ở Hà Nội. Xem video "Hiền Thục mặc áo dài chào kiểu hoa hậu". Nguồn FB Hiền Thục

