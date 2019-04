Dàn Hoa, Á hậu diện đầm gợi cảm 'đổ bộ' thảm đỏ lễ trao giải Cống hiến

Đổ bộ tại lễ trao giải âm nhạc cống hiến lần thứ 14 năm nay có sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Thúy An, Á hậu Diễm Trang, Á hậu Diệu Thuỳ, Người đẹp nhân ái Thùy Tiên, Hoa khôi Cần Thơ Thúy Vi. Bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung rạng rỡ không kém các nàng hậu. Hoa hậu Tiểu Vy diện váy xẻ với hai tông màu đen-trắng khoe chân dài gợi cảm. Phong cách thảm đỏ của nàng hậu 19 tuổi ngày càng thăng hoa. Bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung rạng rỡ bên Hoa hậu Tiểu Vy. Á hậu Phương Nga cũng lựa chọn một thiết kế váy dạ hội cắt xẻ táo bạo. Đặc biệt, trong chương trình năm nay, Á hậu Phương Nga được giao trọng trách đảm nhiệm vị trí MC của chương trình. Cô sánh vai bạn trai - nam diễn viên Bình An trên thảm đỏ. Nam diễn viên Bình An diện vest ánh bạc lấp lánh của NTK Chung Thanh Phong.Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 hội ngộ trên thảm đỏ. Á hậu Diễm Trang diện váy dạ hội màu trắng lệch vai khoe vai thon gợi cảm. Diễm Trang hội ngộ MC Trác Thuý Miêu trên thảm đỏ. Á hậu Diệu Thuỳ khoe chân thon quyến rũ với váy xẻ cao.

Đổ bộ tại lễ trao giải âm nhạc cống hiến lần thứ 14 năm nay có sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Thúy An, Á hậu Diễm Trang, Á hậu Diệu Thuỳ, Người đẹp nhân ái Thùy Tiên, Hoa khôi Cần Thơ Thúy Vi. Bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung rạng rỡ không kém các nàng hậu. Hoa hậu Tiểu Vy diện váy xẻ với hai tông màu đen-trắng khoe chân dài gợi cảm. Phong cách thảm đỏ của nàng hậu 19 tuổi ngày càng thăng hoa. Bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung rạng rỡ bên Hoa hậu Tiểu Vy. Á hậu Phương Nga cũng lựa chọn một thiết kế váy dạ hội cắt xẻ táo bạo. Đặc biệt, trong chương trình năm nay, Á hậu Phương Nga được giao trọng trách đảm nhiệm vị trí MC của chương trình. Cô sánh vai bạn trai - nam diễn viên Bình An trên thảm đỏ. Nam diễn viên Bình An diện vest ánh bạc lấp lánh của NTK Chung Thanh Phong. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 hội ngộ trên thảm đỏ. Á hậu Diễm Trang diện váy dạ hội màu trắng lệch vai khoe vai thon gợi cảm. Diễm Trang hội ngộ MC Trác Thuý Miêu trên thảm đỏ. Á hậu Diệu Thuỳ khoe chân thon quyến rũ với váy xẻ cao.