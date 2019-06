Đàm Thu Trang tiết lộ tin hot về đám cưới với Cường đô la

Trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, Đàm Thu Trang và Cường đô la có những chia sẻ liên quan tới đám cưới sắp tới của mình. Họ cũng nói về sở thích lái siêu xe cùng nhau mười mấy tiếng đồng hồ không mệt mỏi trong các chuyến đi. Trong cuộc trò chuyện, Đàm Thu Trang tiết lộ sẽ làm đám cưới chính thức với Cường đô là vào tháng 7 tới tại TP.HCM. Tuy nhiên về địa điểm và ngày giờ cụ thể thì cô muốn giữ bí mật cho tới phút chót. Nói về ồn ào trong mối quan hệ của cả hai, Đàm Thu Trang cho hay, ông xã cô là người được nhiều người biết đến nên kéo theo sự quan tâm khá nhiều khi họ bắt đầu mối quan hệ. "Tôi không còn tham gia showbiz nữa nên cuộc sống cá nhân tôi muốn giữ riêng, không muốn chia sẻ quá nhiều với mọi người. Đôi khi tôi cảm thấy hơi phiền nhưng vẫn phải quen dần với cuộc sống như vậy", Thu Trang bày tỏ. Bà xã Cường đô la cũng cho hay, cô yêu tốc độ và siêu xe nhiều hơn kể từ khi yêu chồng mình. Cô cũng được chồng khen có tay lái cứng. Khi được hỏi, liệu cả hai sẽ chọn chiếc siêu xe nào để rước dâu? Thu Trang cho hay lúc đó sẽ lựa chọn theo cảm xúc. "Hai vợ chồng tôi không hay lên kế hoạch trước cho những chuyến đi chơi. Chúng tôi thường làm theo cảm xúc, khi sắp xếp được thời gian chúng tôi sẽ đi. Việc chọn xe cưới cũng vậy, tùy vào cảm xúc lúc đó, chúng tôi sẽ chọn chiếc xe nào để đón dâu trong lễ cưới", bà xã Cường đô la nói.Đàm Thu Trang và Cường đô la luôn quấn quýt, tình cảm với nhau trong mỗi chuyến đi. Trước đó, hôm 12/5, Đàm Thu Trang chia sẻ bức hình chụp nhẫn cưới và viết "I said YES" (Em đồng ý). Cô và doanh nhân Cường đô la đã tổ chức lễ đính hôn hồi tháng 1/2019 tại quê nhà cô - tỉnh Lạng Sơn. Quốc Cường và Thu Trang đã có gần 2 năm tìm hiểu trước khi tổ chức đám cưới. Tình yêu của họ được hai bên gia đình ủng hộ. Mới đây, Đàm Thu Trang cũng lên tiếng phủ nhân tin đồn cưới chạy bầu trên trang cá nhân. Người hâm mộ đang rất mong chờ đám cưới của cặp đôi "trai tài, gái sắc" này. Xem video "Hồ Ngọc Hà bức xúc vì bị so sánh với Đàm Thu Trang". Nguồn Youtube/ VTC3:

