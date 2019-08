Đắm say với sắc màu Tây Bắc và chất thiền của “Vũ điệu trên mây”

“Vũ điệu trên mây” là show nghệ thuật diễn ra trong suốt 3 tháng từ 13/7-13/10 tại khu du lịch Sun Word Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai). Đây cũng là đứa con tinh thần thứ hai của “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam sau “Vũ hội Ánh Dương” tại Sun World Ba Na Hills. Ngay từ phần mở đầu, khán giả đã được đắm chìm vào không khí lễ hội náo nức và tưng bừng của miền cao. Những dải thổ cẩm với 5 khối màu mang tính biểu trưng cao cùng điệu múa Mường Hoa cuồng nhiệt khiến cho sân khấu lễ hội bỗng hóa thành một vũ hội chung của tất cả các dân tộc vùng cao Tây Bắc. Chưa hết ngỡ ngàng với những vũ điệu hoang hoải mang hơi thở đại ngàn, người xem đột ngột lạc vào câu chuyện tình yêu giữa chàng Đỗ và nàng Quyên - rạng ngời như hai bông hoa đang bừng nở giữa núi rừng. Những dải thổ cẩm biến thành hình tượng mây trời, thành những núi non trập trùng để làm nền cho đôi trẻ tìm nhau, gặp gỡ và kết duyên đôi lứa. Từ cái chung hóa thành câu chuyện riêng, từ phiên chợ đông người tới không gian riêng của lứa đôi, sự dẫn dắt tinh tế và duyên dáng ấy khiến khán giả không thể rời mắt khỏi chàng Đỗ nàng Quyên, đắm say với điệu giao duyên đậm màu Tây Bắc, để nở nụ cười viên mãn nhớ về một thời đã từng náo nức với thứ cảm xúc ngọt ngào như mê, như say của chính mình. Khi hạnh phúc đã lên tới viên mãn, thì từ phía sau lưng, chuỗi âm thanh trầm hùng đột ngột vang lên. Người xem vừa kịp giật mình quay lại đã thấy sân khấu trước mặt thay đổi với đám cưới người Dao Đỏ rộn ràng và đặc trưng, đầy cuốn hút. Với nhiều người, đây cũng là lần hiếm hoi họ được chiêm ngưỡng một phần của nghi thức cưới hỏi đặc sắc của người Dao bản xứ. Anh Vũ Việt Anh, một du khách đến từ Hà Nội đã phải thốt lên: “Dẫn từ phiên chợ vùng cao tới tình yêu đôi lứa và kết thúc bằng một đám cưới, phần đầu của show như một câu chuyện “có hậu”. Văn hóa của các dân tộc được tượng hình qua những dải lụa, điệu múa và âm thanh từ nhiều loại nhạc cụ truyền thống đã tái hiện một Tây Bắc hết sức sống động. Tôi chưa xem một chương trình nghệ thuật Tây Bắc nào đặc sắc như thế này”. Đúng vào lúc cảm xúc đang thăng hoa nhất, tiếng chuông chùa chậm rãi tầng tầng đột khởi lên. Trong phút chốc, những chợ tình, đám cưới... đã biến thành một không gian tâm linh với màu áo trắng tinh khôi, bay trong gió trời. Giữa không gian liêu trai, hoang hoải, tiếng chuông trầm đục, tiếng gõ mõ đều đặn và lời kệ huyền bí làm nền cho màn “tâm linh hội tụ” càng khiến tất cả cảm xúc lắng đọng lại.Có cảm giác, mỗi vũ công đều như hướng tâm về đất Phật. Một loạt động tác chú niệm, tụng kinh... được cách điệu hóa một cách khéo léo khiến cho người xem được thanh lọc tâm hồn, rũ bỏ mọi ưu phiền trước khi tiếp bước hành hương khám phá quần thể tâm linh đẹp như cõi Phật cảnh tiên trên đỉnh cao Tây Bắc. Chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã dẫn dắt khán giả trải qua rất nhiều cung bậc của mỹ cảm, đủ say mê, nhưng cũng đầy thâm trầm. Thứ mỹ cảm khiến cho hầu hết những kẻ tay ngang về nghệ thuật, một lần trải nghiệm, cũng đủ nhận ra nét bản nguyên tĩnh lặng của Thiền trong một không gian đậm sắc màu văn hóa Tây Bắc, để rồi ngẩn ngơ, nuối tiếc và nhất định sẽ quay trở lại nhiều lần sau…

