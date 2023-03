Cuộc sống làm mẹ đơn thân của MC Diệp Chi

MC Diệp Chi kết hôn với MC Trung Kiên năm 2010. Năm 2011, cả hai có con gái chung tên An Nhiên, tên ở nhà là Sumo. Vài năm qua, Diệp Chi không chia sẻ ảnh bên Trung Kiên. Trên trang cá nhân, cô chỉ đăng tải hình ảnh bên con gái. Nữ MC hay cười có cuộc sống đầy bình yên bên ái nữ. Diệp Chi và con gái thường xuyên đi du lịch. Qua mỗi chuyến đi, nữ MC một thời của Đường lên đỉnh Olympia và con gái có nhiều kỷ niệm ngọt ngào.Con gái Diệp Chi nhiều lần xuất hiện trong các quảng cáo nhãn hàng của mẹ. Ngoài con gái, nữ MC còn thường xuyên đăng tải hình ảnh bên bố, em gái. Diệp Chi đang sống trong căn hộ cao cấp. Nữ MC tự lên ý tưởng và đặt thiết kế toàn bộ nội thất theo sở thích và nhu cầu. Căn hộ sang trọng của Diệp Chi trong dịp Tết Nguyên đán 2022 ngập tràn hoa. Nữ MC một thời của "Đường lên đỉnh Olympia" có sở thích trồng hoa, cắm hoa, làm bánh. Diệp Chi từng bày tỏ mong muốn mỗi ngày đều được sống an nhiên đúng như cái tên mà cô đã đặt cho con gái An Nhiên. Xem video: "MC Diệp Chi cover Anh ơi ở lại". Nguồn FB Diệp Chi

