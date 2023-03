Cuộc sống của Vy Oanh sau ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 24/3, Công an TP HCM đã gửi giấy mời triệu tập đối với Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) sau đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng). Ông Tuấn tố Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Hằng. Ảnh: Vietnamnet Vy Oanh chia sẻ trên Người Lao Động, đã có văn bản gửi đến Công an TP HCM cung cấp thêm một số thông tin. Nữ ca sĩ cho rằng cô đang là bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang điều tra. Vy Oanh cho rằng Phòng Cảnh sát Hình sự và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phối hợp để đảm bảo việc giải quyết vụ án một cách đầy đủ, toàn diện, đúng sự thật. Do đã có văn bản gửi Công an TP HCM, sáng ngày 24/3, Vy Oanh không có mặt như giấy triệu tập yêu cầu. Ảnh: FBNV Theo Zing, 1 năm trước, Vy Oanh gửi đơn đến Công an TP HCM tố giác bà Hằng có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, nghệ sĩ trong nước và Vy Oanh. Theo nội dung đơn, Vy Oanh cho rằng bà Hằng sử dụng ngôn từ phản cảm, xúc phạm nữ ca sĩ. Sau đó, nhiều người đã lập hội nhóm trên Facebook, Youtube đăng lại những video của bà Hằng và làm những clip đặt tiêu đề bôi nhọ, lăng mạ Vy Oanh. Ảnh: FBNV Sau thông tin được triệu tập, Vy Oanh bày tỏ, cô rất mệt mỏi khi dính vào vụ án bà Hằng vì cuộc sống bị ảnh hưởng rất nhiều. Ảnh: FBNV Cách đây không lâu, Vy Oanh nghẹn ngào kể lại quá khứ năm 2021 khi sắp sinh con gái thứ ba thì vướng ồn ào với bà Hằng. Ảnh: FBNV Vy Oanh viết: “Em thông minh và mạnh mẽ lắm, có lẽ vì từ khi trong bụng em đã cùng mẹ vượt qua cửa tử để dành lấy sự sống này. Em - thiên thần trong bụng mẹ cùng với 2 anh chị Voi lên 6 tuổi - Xu lên 4 tuổi tự dưng lúc đó thành nạn nhân của bạo lực mạng, bao nhiêu oan ức đổ lên đầu. Và rồi sự thật cũng dần sáng tỏ. Mẹ mong sao các mẹ bầu mang nặng đẻ đau và trẻ thơ vô tội sẽ được bảo vệ. Không phải đến ngày sinh vẫn bị đe dọa nguyền rủa, chì chiết, dồn ép... như mẹ đã bị!”. Ảnh: FBNV 2 năm qua sau ồn ào với bà Hằng, chỗ dựa vững chắc của Vy Oanh là ông xã Lê Thiện. Ảnh: FBNV Giọng ca “Đồng xanh” vẫn đều đặn chia sẻ hình ảnh tình tứ bên người bạn đời. Ảnh: FBNVTổ ấm của Vy Oanh bên chồng con luôn ngập tràn tiếng cười. Ảnh: FBNV Ngoài chồng con, nữ ca sĩ còn dành thời gian cho bạn bè thân thiết. Ảnh: FBNV Vy Oanh vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật trong 2 năm qua. Ảnh: FBNV Xem video: "Vy Oanh khoe bụng bầu". Nguồn FBNV

