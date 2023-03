Cuộc sống của Quách An An - bạn thân Lệ Quyên

Lệ Quyên có mối quan hệ rất thân thiết với Quách An An. Tình bạn giữa hai nữ ca sĩ tốt đẹp trong 20 năm qua. Lệ Quyên và cô bạn thân vui vẻ mỗi khi hội ngộ. Quách An An từng khen Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu là cặp đôi đáng yêu. Bạn thân của Lệ Quyên sinh năm 1982, là người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Cô từng thể hiện các ca khúc: “Bỗng dưng muốn khóc”, “Nước mắt và nụ cười”, “Em vẫn yêu anh”. Ngoài ra, người đẹp từng đóng phim "Đập cánh giữa không trung", "Trung úy". Năm 2013, Quách An An sang Mỹ định cư để chăm lo cho cơ sở kinh doanh của gia đình. Thi thoảng, nữ ca sĩ về Việt Nam để thăm người thân, tham gia một số sự kiện của bạn bè. Quách An An hiếm khi trả lời truyền thông về cuộc sống. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, cô vẫn đều đặn cập nhật hình ảnh đời thường. Ở tuổi 41, bạn thân Lệ Quyên vẫn sở hữu vóc dáng nuột nà. Vẻ gợi cảm, trẻ trung của Quách An An không kém gì Lệ Quyên. Giọng ca "Bỗng dưng muốn khóc" chăm tập luyện để giữ vóc dáng. Chuyện tình cảm của Quách An An trong những năm qua là ẩn số khó đoán. Xem video: "Lệ Quyên đọ sắc cùng Maya". Nguồn FB Maya

