Cuộc sống của MC Hà My khi chung nhà với bạn trai đại gia

Tháng 6/2021, MC Hà My được bạn trai Hùng Đinh cầu hôn lãng mạn trên máy bay. Tháng 4/2022, nữ MC công khai chuyện cô đã sống chung nhà và có bầu con đầu lòng với bạn trai. Ngay sau đó, người đẹp sinh năm 1996 nghỉ việc ở VTV và giữ vị trí CEO cho một dự án startup mới của bạn trai hơn 16 tuổi. Mặc dù đã có với nhau con trai đầu lòng nhưng cả hai chưa lên kế hoạch đám cưới. Tuy vậy, cuộc sống của người đẹp top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 bên cạnh bạn trai triệu phú đô la khiến nhiều người phải ghen tị. Hà My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai khi hai người đi ăn, đi du lịch. "Mình hạnh phúc mình biết là được", người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân. Dù khá chênh lệch tuổi tác khi kém bạn trai tới 16 tuổi nhưng sở thích, tính cách của hai người rất hòa hợp. Sau khi sinh con, người đẹp 26 tuổi chăm chỉ tập luyện để lấy lại vóc dáng. Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996 được nhiều người biết tới khi là "nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump" trong dịp ông Donald Trump đến Việt Nam dự APEC 2017. Cô từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 và sau đó về VTV làm MC dẫn dắt bản tin tuần về kinh tế - tài chính với tên gọi Money Weekly.Quỳnh Hoa làm video cho chuyên mục "Thời tiết vui". Nguồn Vietnamnet

Tháng 6/2021, MC Hà My được bạn trai Hùng Đinh cầu hôn lãng mạn trên máy bay. Tháng 4/2022, nữ MC công khai chuyện cô đã sống chung nhà và có bầu con đầu lòng với bạn trai. Ngay sau đó, người đẹp sinh năm 1996 nghỉ việc ở VTV và giữ vị trí CEO cho một dự án startup mới của bạn trai hơn 16 tuổi. Mặc dù đã có với nhau con trai đầu lòng nhưng cả hai chưa lên kế hoạch đám cưới. Tuy vậy, cuộc sống của người đẹp top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 bên cạnh bạn trai triệu phú đô la khiến nhiều người phải ghen tị. Hà My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai khi hai người đi ăn, đi du lịch. "Mình hạnh phúc mình biết là được", người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân. Dù khá chênh lệch tuổi tác khi kém bạn trai tới 16 tuổi nhưng sở thích, tính cách của hai người rất hòa hợp. Sau khi sinh con, người đẹp 26 tuổi chăm chỉ tập luyện để lấy lại vóc dáng. Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996 được nhiều người biết tới khi là "nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump" trong dịp ông Donald Trump đến Việt Nam dự APEC 2017. Cô từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 và sau đó về VTV làm MC dẫn dắt bản tin tuần về kinh tế - tài chính với tên gọi Money Weekly. Quỳnh Hoa làm video cho chuyên mục "Thời tiết vui". Nguồn Vietnamnet