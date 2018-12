Cuộc sống của Khởi My và Kelvin Khánh sau 1 năm về chung nhà

Ngay khi công khai tình cảm và tiến tới hôn nhân, Khởi My - Kelvin Khánh nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Thế nhưng nhiều người tò mò không biết cuộc sống của hai ca sĩ "lầy lội" nhất nhì Vbiz này sẽ ra sao sau khi kết hôn. Gần 1 năm sau ngày cưới, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn thể hiện tình cảm theo cách riêng của mình. Trong khi Kelvin Khánh gọi vợ bằng thằng, khuyên fan nên làm bạn trước mới yêu. Vào đợt tháng 8 mới đây đây, Khởi My đã gửi lời chúc sinh nhật đến ông xã rất "bá đạo": "Ngon. Nhan sắc mãi trường tồn nhé người anh em của ta. Sanh thần vui vẻ",kèm theo đó là hình ảnh Kelvin Khánh cười tươi như "được mùa". Có thể thấy, vợ chồng Khởi My cực kì ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí sau 1 năm kết hôn. Theo đó, cả hai cùng nhau đi du lịch tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho gia đình hai bên và kinh doanh. Những người hâm mộ cặp đôi này hoàn toàn có thể an tâm rằng họ vẫn rất hạnh phúc bên nhau dù không xuất hiện trước công chúng nhiều như trước. Khởi My và Kelvin Khánh vẫn quấn quýt bên nhau không rời sau 1 năm kết hôn. Cả hai thường xuyên đi chơi, đi du lịch cùng nhau. Khời My cũng dành nhiều thời gian ở bên mẹ mình sau khi lấy chồng. Ngoài ra, cặp vợ chồng nổi tiếng cũng thường xuyên tụ tập với bạn bè, người thân của mình.

Ngay khi công khai tình cảm và tiến tới hôn nhân, Khởi My - Kelvin Khánh nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Thế nhưng nhiều người tò mò không biết cuộc sống của hai ca sĩ "lầy lội" nhất nhì Vbiz này sẽ ra sao sau khi kết hôn. Gần 1 năm sau ngày cưới, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn thể hiện tình cảm theo cách riêng của mình. Trong khi Kelvin Khánh gọi vợ bằng thằng, khuyên fan nên làm bạn trước mới yêu. Vào đợt tháng 8 mới đây đây, Khởi My đã gửi lời chúc sinh nhật đến ông xã rất "bá đạo": "Ngon. Nhan sắc mãi trường tồn nhé người anh em của ta. Sanh thần vui vẻ",kèm theo đó là hình ảnh Kelvin Khánh cười tươi như "được mùa". Có thể thấy, vợ chồng Khởi My cực kì ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí sau 1 năm kết hôn. Theo đó, cả hai cùng nhau đi du lịch tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho gia đình hai bên và kinh doanh. Những người hâm mộ cặp đôi này hoàn toàn có thể an tâm rằng họ vẫn rất hạnh phúc bên nhau dù không xuất hiện trước công chúng nhiều như trước. Khởi My và Kelvin Khánh vẫn quấn quýt bên nhau không rời sau 1 năm kết hôn. Cả hai thường xuyên đi chơi, đi du lịch cùng nhau. Khời My cũng dành nhiều thời gian ở bên mẹ mình sau khi lấy chồng. Ngoài ra, cặp vợ chồng nổi tiếng cũng thường xuyên tụ tập với bạn bè, người thân của mình.