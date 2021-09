Chuyện tình 60 năm đáng ngưỡng mộ của vợ chồng NSND Ngô Mạnh Lân

NSND Ngô Mạnh Lân qua đời, hưởng thọ 87 tuổi vào chiều ngày 15/9. Ngoài gia tài nghệ thuật đáng nể, cố nghệ sĩ còn có tổ ấm vô cùng hạnh phúc. Ảnh: Hà Nội mới Theo An ninh thủ đô, vợ chồng nghệ sĩ Ngô Mạnh Lân gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim Matxcova 1961. Ngày đó, nghệ sĩ Ngọc Lan 19 tuổi, đi cùng đoàn phim "Lửa trung tuyến" còn họa sĩ Mạnh Lân 27 tuổi, được nhà nước cử đi học tại khoa Họa sĩ, đạo diễn phim hoạt hình tại Đại học Điện ảnh quốc gia Liên bang Xô Viết. Ảnh: Thế giới điện ảnh Họa sĩ Mạnh Lân được phân công làm phiên dịch cho nghệ sĩ Ngọc Lan nên cả hai có nhiều cơ hội trò chuyện. Nghệ sĩ Ngọc Lan chia sẻ trên Dân Trí, lần đầu gặp họa sĩ Mạnh Lân, bà không có chút cảm tình vì ông là người kín đáo, lạnh lùng và hơi khó tính. Ảnh: Thế giới điện ảnh Kỷ niệm mà nghệ sĩ Ngọc Lan nhớ mãi là khi đến trước cửa điện Kremli thì bà vô tình bị một hạt bụi khá lớn rơi vào mắt. Vì dụi mãi hạt bụi vẫn không ra nên đành phải nhờ họa sĩ Mạnh Lân thổi hộ. Ảnh: Thế giới điện ảnh Trước ngày trở về nước, nghệ sĩ Ngọc Lan bị ốm, phải nằm lại bệnh viện cách Matxcova 10km và cách ly trong phòng kính. Một buổi sáng, bà nhìn thấy họa sĩ Ngô Mạnh Lân. Ông đã quyết định hủy vé để ở lại chờ bà cùng về. Tháng 12/1962, cả hai tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Ảnh: An ninh thủ đô Trên Thế giới điện ảnh, NSND Ngọc Lan chia sẻ, khi mới lấy nhau, dù cuộc sống không ít khó khăn vất vả nhưng vợ chồng bà đều chịu thương chịu khó. Hằng đêm, họa sĩ Mạnh Lân thắp đèn dầu tới 12 giờ đêm vẽ minh họa cho các báo để kiếm tiền nuôi con. Còn nghệ sĩ Ngọc Lan, khi vừa sinh con gái đầu lòng được 5,6 tháng đã có người đến mời đi đóng phim. Nhiều khi đi làm mà con nhỏ không ai trông, bà phải mang con đi theo. Ảnh: An ninh thủ đô Nghệ sĩ Ngọc Lan nhớ ngày đóng phim “Biển gọi” năm 1967 ở Trà Cổ, con gái lớn Phương Lan lúc ấy mới 3 tuổi cũng phải theo mẹ đi suốt một mùa hè hai mùa đông mới xong phim. Nhớ vợ con, nghệ sĩ Mạnh Lân lặn lội ra tận Trà Cổ để thăm. Ảnh: Văn nghệ công an online “Bốn con lần lượt ra đời, 3 gái, một trai thời bao cấp vất vả thiếu thốn, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc nhưng hai vợ chồng cảm thấy cuộc đời vẫn rất vui, động viên nhau vượt lên tất cả để nuôi dạy con”, nghệ sĩ Ngọc Lan hồi tưởng. Ảnh: An ninh thủ đô Bà cho biết, vợ chồng bà đã sống với nhau rất nhiều năm nhưng tình cảm vẫn như xưa, vẫn rất yêu nhau. Ảnh: Người đưa tin Xem video "Tác giả tác phẩm: NSND Ngô Mạnh Lân và các tác phẩm hoạt hình". Nguồn Truyền hình nhân dân

