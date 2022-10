Chung kết Miss Grand Vietnam 2022: Mai Ngô được cổ vũ khi thi hùng biện

22h20: Đỗ Trần Tuệ Anh chiến thắng giải Người đẹp truyền cảm hứng. Đỗ Trịnh Quỳnh Như nhận giải Best in Eveving gown - Người đẹp diện trang phục dạ hội đẹp nhất. Nguyễn Tâm Như giành giải Best introduction video - Người đẹp có video giới thiệu hay nhất. Võ Thị Thương đoạt giải Best catwalk - Người đẹp catwalk xuất sắc nhất.