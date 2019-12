Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân, Hoàng Phương lọt Top 10

* Bấm F5 để tiếp tục cập nhật.....

Anh Thư. 21h25: Thu Minh biểu diễn trước khi Top 10 trình diễn trang phục dạ hội. 21h10: MC công bố Top 10 gồm: Phạm Thị Anh Thư, Lê Hoàng Phương, Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Nguyễn Trần Khánh Vân, Vũ Quỳnh Trang, Đào Thị Hà, Lê Thu Trang, Phạm Hồng Thúy Vân và Lương Ý Như. Năm nay, phần thi trình diễn bikini có điểm khác biệt với mọi năm là các thí sinh diện áo tắm có khăn choàng để thêm phần quyến rũ trên sân khấu. Trong số top 15, đa phần các thí sinh đều có kinh nghiệm sân khấu nên trình diễn đầy tự tin, cuốn hút. Đặc biệt, Khánh Vân là thí sinh được chú ý nhất bởi ngoài thân hình cân đối, quyến rũ, cô còn có kỹ năng catwalk chuyên nghiệp. Thúy Vân tự tin trình diễn bikini. Tường Linh. 20h59: Top 15 tiếp tục bước vào phần thi trình diễn bikini trên nền nhạc ca khúc “Anh đổ rồi đấy” được thể hiện bởi giọng hát của ca sĩ Trọng Hiếu. Đây là phần thi hấp dẫn nhất cuộc thi. Top 15 sẽ chứng minh cho giám khảo vẻ đẹp hình thể cùng sự tự tin, thần thái chuyên nghiệp. 20h32: Sau phần đồng diễn, Top 45 xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu, hồi hộp chờ đợi kết quả Top 15. MC công bố những ứng viên xuất sắc lọt Top 15: Lương Ý Như, Kiều Thị Thúy Hằng, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Vũ Quỳnh Trang, Phạm Thị Anh Thư, Phạm Hồng Thúy Vân, Vũ Thị Hòa Liên, Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Trần Khánh Vân, Lê Thu Trang, Nguyễn Đặng Tường Linh, Lê Hoàng Phương, Lâm Thị Bích Tuyền, Nguyễn Diana và Đào Thị Hà. Sau đó Top 15 bước vào phần thi giới thiệu bản thân. Với chủ đề "Điều quan trọng nhất mà mọi người nên biết về bạn”, 15 thí sinh mang đến cho khán giả 15 câu chuyện rất khác nhau. Tường Linh. Hoàng Phương.

Thúy Vân. H'hen Niê xuất hiện trong đêm chung kết. Ảnh: Tô Thanh Tân 20h25: Á hậu Mâu Thủy giao lưu với các thí sinh ở hậu trường trước khi top 15 được công bố. Hương Ly cho biết, cô cảm thấy hồi hộp và hào hứng khi sắp tới, top 15 sẽ được gọi tên. Hương Ly hy vọng hôm nay, may mắn sẽ mỉm cười với cô. Vũ Quỳnh Trang - thí sinh đến từ Nam Định khi được phỏng vấn bày tỏ, cô tự tin sẽ lọt top 15. Nếu không được tiến sâu, Quỳnh Trang khẳng định vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ chinh phục vương miện. 20h19: Hoàng Oanh xinh đẹp, sánh đôi Trấn Thành trên sân khấu trong vai trò dẫn chương trình. Qua sóng truyền hình, Trấn Thành gửi lời chúc đến á hậu bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Hoàng Thùy thi đấu tốt trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019. Tiếp đó, cặp đôi MC giới thiệu các thành viên ban giám khảo. Hoàng Oanh - Trấn Thành đảm nhận vai trò MC trong chương trình. 20h14: Mở đầu chương trình, ca sĩ Thu Minh thể hiện ca khúc “Diva” có giai điệu bắt tai cùng với sự hỗ trợ của vũ đoàn Bước Nhảy. Trên nền nhạc sôi động, các thí sinh xuất hiện và nhảy đồng diễn. Màn biểu diễn đẹp mắt giúp không khí mở đầu trở nên rộn ràng hơn. 2 tiếng trước giờ G: Các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã sẵn sàng cho đêm chung kết.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 diễn ra vào tối ngày 7/12 tại Nha Trang. Đêm thi sẽ không có phần thi áo dài. Ban tổ chức sẽ lấy kết quả đêm bán kết để trao danh hiệu Người đẹp áo dài.



Ban giám khảo đêm chung kết gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Robert Power, Tiến sĩ – bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh, Nhiếp ảnh gia Sameul Hoàng, Nhà thiết kế Công Trí, Hoa hậu Hương Giang, Thanh Hằng, sêu mẫu Vũ Thu Phương.

Trấn Thành và Á hậu Hoàng Oanh là hai MC chính dẫn dắt chương trình. Á hậu Mâu Thủy giữ vai trò MC hậu trường, tương tác, kết nối cùng thí sinh và khán giả. Thu Minh, Trọng Hiếu là ca sĩ tham gia trình diễn.

Sân khấu đêm chung kết. Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 lọt vào chung kết.

Trước chung kết, Thúy Vân liên tục thắng giải phụ. Cụ thể, cô giành chiến thắng 3 giải gồm "Best Interview", "Best Social Media" và "Best English Skill". Người hâm mộ chờ đợi Thúy Vân sẽ tiếp tục tỏa sáng trong đêm thi cuối cùng.

Thúy Vân là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Ngoài Thúy Vân, không ít thí sinh cũng được cho là có khả năng đăng quang như: Lê Hoàng Phương, Lê Thu Trang, Nguyễn Trần Khánh Vân, Đào Thị Hà, Hương Ly.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 dự kiến lên sóng vào lúc 20h tối nay (ngày 7/12) trên kênh VTV1.