Cát Phượng bất ngờ nói lời "bóng gió" gây xôn xao dư luận

Đã từ rất lâu, cộng đồng mạng không còn thấy cặp đôi Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng bày tỏ và đăng tải hình ảnh mặn nồng như trước. Tuy nhiên mới đây nhất, Cát Phượng lại mượn hình ảnh cát và biển để nói lời ngôn tình với bạn trai.

Dòng trạng thái được nữ nghệ sĩ đăng tải trên trang cá nhân. Cát Phượng nửa đùa nửa thật đố người hâm mộ: "Ai sẽ là biển". Đồng thời cô bày tỏ niềm thương nhớ "biển". Dù không thẳng thắn nói ra nhưng cộng đồng mạng ai cũng hiểu người cô đang muốn nhắc đến chính là Kiểu Minh Tuấn.



Đi kèm dòng trạng thái đậm chất ngôn tình là hình ảnh chụp cái bóng của một đôi nam nữ. Đó không ai khác là bóng của cô và người yêu kém tuổi.

Trước đó vào hồi tháng 9/2018, chuyện tình Kiều Minh Tuấn - An Nguy đã tốn không ít giấy mực của truyền thông. Thời gian đó, An Nguy thừa nhận nảy sinh tình cảm với nam diễn viên họ Kiều trong quá trình đóng phim chung. Nhưng cô từng chưa nghĩ đến việc sẽ công khai câu chuyện này.

An Nguy sau đó đã chỉ ra chính Cát Phượng là người đứng sau giật dây những lùm xùm này và có liên quan đến dự án phim mang tên Mẹ Tuệ. Khẳng định là con cờ trong tay người khác, hot vlogger còn công khai tin nhắn có liên quan tới Cát Phượng để làm bằng chứng.

Sau khi An Nguy đăng đàn, Cát Phượng cũng nhanh chóng phản biện thông qua báo chí. Khẳng định không liên quan đến chuyện dàn dựng như An Nguy nói, nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Những tin nhắn An Nguy đăng hoàn toàn không phải của tôi. Đó không phải là cách nhắn tin của tôi. Tôi chưa từng gặp mặt hay trò chuyện với An Nguy thì sao lại có những tin nhắn này. Tôi sẽ tìm gặp An Nguy để giải quyết việc này".