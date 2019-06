Cao Ngân tưởng chết trong thời gian gầy trơ xương, bị chế giễu

Hình ảnh của Cao Ngân trong chung kết Vietnam’s Next Top Model diễn ra tháng 9/2017 từng gây bàn tán. Cao 1,78 m nhưng chỉ nặng 40 kg, thân hình gầy gò đến mức “da bọc xương” của người mẫu khiến dư luận tranh cãi. Mới đây, Cao Ngân xuất hiện trong chương trình Khoảnh khắc cuộc đời. Gần hai năm sau chung kết Vietnam’s Next Top Model, Cao Ngân tăng cân đáng kể. Gương mặt cô "có da có thịt", tươi tắn và có sức sống hơn hẳn. Trước đó, trong một bài viết trên trang cá nhân, cô cho biết mục tiêu của năm 2019 là đạt mốc 55 kg. Trong chương trình, Cao Ngân chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi công chúng liên tục bàn tán về cân nặng của cô. Với cô, thời điểm bị ốm, khán giả “trù ẻo” đến giờ vẫn khiến cô ám ảnh. “Lúc đó, bị bệnh, nên tôi sụt cân rất nhiều. Sau đó đi khám, tôi biết phổi của mình bị nhiễm khuẩn. Trong đêm chung kết, tôi lộ cơ thể trông như chỉ còn xương nên mọi người bàn tán”, cô nhớ lại. “Một tháng sau đêm chung kết, khi đó tôi đang ở quê dưỡng bệnh, bạn tôi tag tên vào một bài viết trên mạng xã hội. Trong bài có những người mẫu gầy gò, đã qua đời. Khi đọc đến dòng ‘rồi đây sẽ đến lượt Cao Ngân chết’, tôi cảm thấy sợ hãi”, cô tâm sự. Trước câu hỏi về việc có định bỏ nghề khi ở trong tình trạng bệnh tật, Cao Ngân trả lời: “Lúc đó, tôi tưởng mình chết luôn rồi đó. Bà ngoại thậm chí nói với chị tôi: ‘Thôi nó thèm gì, thì cho nó ăn đó đi’. Lúc đó, mọi người sợ, nghĩ thôi xong rồi, chuẩn bị…”. Cô ngập ngừng, bỏ dở câu trả lời. Sau khi bị chế giễu vì thân hình gầy gò, cô quyết định về quê tĩnh dưỡng, phục hồi sức khỏe. Sau thời gian điều trị, Cao Ngân cho biết hiện cô đã khỏi bệnh, công việc người mẫu cũng suôn sẻ. Giữa năm 2018, trong bài phỏng vấn của Zing.vn, Cao Ngân cho biết cô đã lấy lại cân nặng 49 kg, đúng với thể trạng trước khi thi Vietnam’s Next Top Model. Tuy nhiên, cô đặt mục tiêu tăng 6 kg nữa để trông khỏe khoắn hơn.

