Các sao hội tụ trong đêm nhạc của MAT XI S.G

Tối 20/1 tại Nhà thi đấu thể thao quân khu 7, TPHCM, đêm nhạc Star of the Night (Ngôi sao trong đêm) thật sự tràn ngập cảm xúc và bùng nổ, quẩy hết mình của các ngôi sao nhạc nhẹ hàng đầu Việt Nam: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Hương Tràm, Trọng Hiếu…cùng 5.000 “ngôi sao” của Công ty TNHH MAT XI S.G.

Mời độc giả xem video đêm nhạc Star of the Night của MAT XI S.G

Trước khi diễn ra đêm nhạc Star of the Night, nam ca sĩ Trọng Hiếu chia sẻ: “Tôi cảm thấy hào hứng, phấn khởi và nóng lòng được quẩy cùng với mọi người trong sự kiện hoành tráng và được đầu tư lớn như vậy. Đạo diễn chương trình là nhạc sĩ Huy Tuấn, người đã đồng hành cùng tôi từ khi về Việt Nam. Anh Huy Tuấn không chỉ là người hướng dẫn, mà còn là một người bạn mà tôi tin tưởng về công việc nghệ thuật, nên những chương trình có anh Huy Tuấn thì tôi đều tự tin để trình diễn tốt nhất”. Trọng Hiếu cũng là ca sĩ xuất hiện đầu tiên trong đêm biểu diễn và giao lưu của sự kiện Stars of The Night.

Và thực sự, Trọng Hiếu đã quẩy hết mình và bùng nổ trong phần mở màn của Stars of The Night. Những bước nhảy điêu luyện của Trọng Hiếu như dẫn dắt khán giả cùng quẩy với anh. Đặc biệt phần song ca giữa anh và ca sĩ Tóc Tiên với những vũ điệu rất sexy làm cho 5.000 thành viên của MAT XI S.G. như phát rồ và nhảy theo cặp đôi này.

Trong khi đó ca sĩ “Em gái mưa” Hương Tràm đem đến một cảm xúc rất mới lạ với ca khúc ruột của cô. Sân khấu lộng lẫy, hoành tráng làm cho Hương Tràm thăng hoa cảm xúc hơn, “Em gái mưa” vì thế không có cảm giác buồn man mác mà là chất liệu hoàn toàn mới lạ, có sức hút đặc biệt với khán giả trong đêm. Trong ca khúc “Duyên tình lỡ”, Hương Tràm mời một nữ hoàng trong đêm Stars of The Night lên hát cùng. Thật tuyệt vời khi Hương Tràm biết cách nâng đỡ giọng hát hơi run của ca sĩ bất đắc dĩ và thổi vào bài hát một sinh khí mới, tràn ngập xúc cảm.

Còn ca sĩ trẻ hiện đại Tóc Tiên thì diện bộ cánh màu đỏ rực cực kỳ sexy và cũng quẩy hết mình với các ca khúc hit đỉnh. Tóc Tiên đã phiêu hết mình trong ca khúc “Có ai thương em”. Đặc biệt, dịp này, Tóc Tiên trình làng ca khúc mới sẽ phát hành trong MV mới của cô vào tuần sau: “Không ai hơn em đâu anh”. Với những bước vũ đạo điêu luyện, Tóc Tiên và vũ đoàn đã làm khán giả thực sự mãn nhãn trong ca khúc mới. Tại sân khấu Stars of The Night, ca sĩ cho biết: “Tóc Tiên thật sự choáng ngợp trước sự hoành tráng của Star of the Night”.

Xuất hiện trong đêm nhạc, ca sĩ ngôi sao Hồ Ngọc Hà là một trong những ngôi sao rực rỡ. Giọng hát khàn trầm của Hà Hồ thật da diết, cảm xúc với ca khúc “Cả một trời nhớ thương”. Nhưng với “Em muốn anh đưa em về” và đặc biệt là ca khúc về mùa xuân thì Hồ Ngọc Hà đã quẩy hết mình. Hồ Ngọc Hà đã làm cho hơn 5.000 ngôi sao Mat Xi S.G trong đêm bừng sáng rực rỡ và cũng quẩy hết mình theo. Xúc động trước tình cảm của những ngôi sao trong đêm dành cho mình, nữ ca sĩ chia sẻ: Hà tin các bạn Mat Xi S.G sẽ thành công hơn nữa. Các bạn là những phụ nữ vừa đẹp lung linh và biết tận hưởng quẩy hết mình trong đêm nay, ai cũng muốn sở hữu đại gia đình như thế này.

Đến “Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục làm cho sân khấu Star of the Night bùng nổ với các bản hit “Người tình trăm năm”, “Say tình”... “Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay” đã làm khán giả thật sự phiêu cùng anh. “Say tình” của Đàm Vĩnh Hưng mang lại không khí hoàn toàn mới. Đặc biệt liên khúc tiếng Anh và tiếng Việt với những bước vũ điệu hoàn hảo của ông hoàng nhạc Việt và vũ đoàn để tôn vinh các nữ hoàng và chính là những ngôi sao trong đêm thật sự tuyệt vời. 5.000 ngôi sao Mat Xi S.G đã thực sự bùng nổ cùng ông hoàng nhạc Việt, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm nhạc.

Đây thực sự là một đêm tôn vinh rất đẳng cấp những ngôi sao tinh tú trên bầu trời bao la luôn tỏa sáng và nổi bật. Những thành viên của Mat Xi S.G, không phân biệt đến từ đâu, làm ngành nghề gì, bằng cấp, độ tuổi, giới tính… chỉ cần cố gắng và tâm huyết thì sẽ đạt được thành công rực rỡ, như những ngôi sao trong đêm Star of the Night.

Nói như CEO Lê Thị Hồng Nhung: Đây là một đêm hội rất đặc biệt để tôn vinh, tri ân những đóng góp của cả hệ thống và cũng là đêm thông báo những chiến lược quan trọng của MAT XI S.G trong thời gian sắp tới. Thực sự được nhìn thấy các bạn hôm nay xinh đẹp, rạng rỡ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc rất nhiều và có một câu nói thế này: “Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa thì đi cùng nhau” và tôi luôn cảm thấy may mắn vì bên cạnh tôi luôn có sự đồng hành của hơn 10.000 thành viên của MAT XI S.G. Đặc biệt hơn là sự đồng hành của các thủ lĩnh. Những người đã đi cùng tôi từ giai đoạn bắt đầu xây dựng thương hiệu đến tận bây giờ. Cảm ơn tất cả các thủ lĩnh đã luôn cùng tôi, đặc biệt là trong năm 2018. Tôi tin chắc MAT XI S.G. sẽ có một năm 2019 rực rỡ hơn nữa.

Stars of The Night để lại những ấn tượng, cảm xúc khó quên với sự trưng trổ các màn trình diễn đẹp mắt, giọng ca ngọt ngào và những bước nhảy sexy bùng nổ những ca khúc hit từ “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng đến ca sĩ Hồ Ngọc Hà, từ cô ca sĩ hiện đại Tóc Tiên đến Hương Tràm hay nam ca sĩ Trọng Hiếu trong đêm ngàn sao của Mat Xi S.G.