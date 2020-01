Bị Bảo Trân tố là người thứ ba, Nam Em tuyên bố đâm đơn kiện

Giữa ồn ào bị tố là người thứ ba, Nam Em được Quốc Bảo bênh vực. Cụ thể, nam VJ khẳng định anh và Nam Em chia tay khi Nam Em biết chuyện anh có người yêu và con gái. Ngoài ra, Quốc Bảo cho biết, Bảo Trân bị thương khi muốn tự tử để níu kéo anh, chứ không phải bị bạo hành. Trước lời phủ nhận của Quốc Bảo, Bảo Trân lên tiếng.

Cô bức xúc hỏi tình cũ: "Anh có còn lương tâm không? Anh còn là ba của con tôi không? Lúc anh viết những điều đó anh có cảm thấy mình còn là con người không? Điều cuối cùng anh dành cho mẹ con tôi là như thế này, đúng không? Chắc anh quên hết rồi, chắc trong lòng anh chỉ còn nhớ được mỗi một cái tên thôi".

Nam Em vướng ồn ào với Bảo Trân.

Về những vết thương trên tay và cổ, Bảo Trân vẫn khẳng định do Quốc Bảo. "Chắc anh tường thuật với cả nhà và những người bên anh là anh chịu đựng tôi khổ sở lắm, rằng anh cố ngăn tôi tự tử gì đó nên mới kéo tay tôi mạnh mà bầm. Anh có cần tôi tường thuật lại cho anh nhớ không?

Tại sao đến tận bây giờ anh vẫn hợp lý hoá chuyện đó thế? Anh vẫn cho mình đúng và không hề hối hận. Giờ tôi mới nhớ ra, anh đâu có đánh tôi một lần, anh chỉ đánh tôi, bóp cổ tôi, tát tôi... nhiều lần thôi. Bao nhiêu lần anh đánh tôi trước mặt con, anh có dám nói là không sao?”, Bảo Trân tố bị Quốc Bảo bạo hành.

Theo Bảo Trân, chính Quốc Bảo năn nỉ cô quay lại chứ không phải cô. Để chứng minh những gì mình nói, nữ ca sĩ tung ảnh chụp loạt tin nhắn với những lời lẽ yêu thương được cho của Quốc Bảo danh cho Bảo Trân và con gái chung. Hiện tại, những chia sẻ này của Bảo Trân không còn trên trang cá nhân.

Theo Bảo Trân cho biết, 2 lần bài của cô đều biến mất không rõ vì lý do. Không thể kiên nhẫn ngồi viết lại, nữ ca sĩ muốn lần cuối khẳng định sự thật vẫn là sự thật. Cô mong tình cũ đừng xuyên tạc sự thật. Bảo Trân khẳng định dù sau này không có Quốc Bảo ở bên, con gái của cô vẫn sẽ sống tốt.

Chia sẻ của Bảo Trân.

Trước đó, khi bị Bảo Trân tố là người thứ ba, Nam Em khẳng định cô đã chấm dứt mối quan hệ với Quốc Bảo sau khi biết anh có người yêu và con gái. Người đẹp còn dọa sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp nếu Bảo Trân đưa ra thông tin không đúng sự thật.

Sau động thái mạnh mẽ này, Nam Em lại có những chia sẻ lạ như động viên bản thân phải mạnh mẽ hơn, các dòng trạng thái với nội dung: "Run” (Tạm dịch: Chạy), "Let it go" (Tạm dịch: Hãy bước đi), "Kill this love" (Tạm dịch: Hãy giết chết tình yêu này).

Mới nhất, Nam Em tuyên bố sẽ đâm đơn kiện. “Tôi không im lặng nữa. Vừa lợi dụng mà còn vừa vu khống ai mà nhịn cho nổi. Thử hỏi mọi người ở trong vị trí của tôi đi. Chơi khô máu luôn. Tôi hiền quá nhiều rồi. Không hiền nữa”, Hoa khôi Nam Em viết.