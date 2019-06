Bất ngờ quá khứ của nữ ca sĩ 9X cưới đại gia 71 tuổi

Hôn lễ của nữ ca sĩ Samantha Ee Kai Chee và doanh nhân giàu có Datuk Tai Huat Chang đang gây chú ý. Ngoài việc Samantha Ee Kai Chee là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng Four Golden Princess, vấn đề khiến dư luận bàn tán nhiều hơn cả chính là tuổi tác của cặp vợ chồng. Samantha Ee Kai Chee sinh năm 1990, trong khi chồng cô 71 tuổi. Trong hôn lễ, Samatha tiết lộ việc cô đang mang thai. Cặp vợ chồng chào đón con đầu lòng vào tháng 9. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh cưới của họ được chụp tại Paris (Pháp). Samatha cũng thu âm lại một bài hát của Four Golden Princess và phát nó trong ngày trọng đại của cô. Ông xã hơn 42 tuổi của cô là chủ tịch công ty G.E. Mining Sdn Bhd. Samantha Ee Kai Chee - nữ ca sĩ 9X cưới đại gia 71 tuổi ra mắt trong nhóm nhạc Four Golden Princess khi mới 5 tuổi. Theo truyền thông Malaysia, hầu hết khán giả sinh ra ở đất nước này vào thập niên 1990 đều biết nhóm nhạc. Danh tiếng của nhóm thậm chí vươn tới các quốc gia khác như Trung Quốc. Nhóm nổi tiếng với những bài hát như Lemon Tree, Jambalaya, Mama Mia,… Bốn thành viên thường mặc trang phục truyền thống của Malaysia hoặc quần áo con trai trong MV của họ. Ra mắt năm 1995 và chính thức tan rã vào 2008, nhóm đã phát hành hơn 30 album. Trong đám cưới của Samatha, các đồng nghiệp cũ gồm Ginger Keong Hueh Chin, Mins Eng Lee Min và Richell Lee Lian Hong đều tham dự. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, bốn thành viên tái hợp. Mặc dù không hát cùng nhau nhưng đây là dịp để họ ôn lại kỷ niệm. Các thành viên cũng gửi lời chúc mừng tới nữ ca sĩ 9X một thời sát cánh. Thành viên lớn tuổi nhất của nhóm là Ginger Keong Hueh Chin viết trên trang cá nhân: “Sau 12 năm, chúng tôi một lần nữa đứng trên sân khấu cùng nhau. Không có bài hát hay điệu nhảy nào, chỉ mong bạn hạnh phúc. Tôi biết bạn sẽ hạnh phúc”.

