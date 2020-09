Điều lạ lùng đằng sau những ngọn đồi tự bốc khói hàng thế kỷ

Đồi Smoking nằm ở phía đông mũi Cape Bathurst, Tây Bắc Canada, là nơi xảy ra hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ. Không hề có bất kỳ ngành công nghiệp khai thác hay tác động nào khác của con người, những sườn đồi dọc theo bờ biển ở đây tự bốc khói liên tục một cách tự nhiên. Nơi đây được phát hiện vào đầu những năm 1800 bởi thuyền trưởng Robert McClure, nhà thám hiểm người Ireland. Ông đến Bắc Cực để tìm kiếm Sr John Franklin, thủ lĩnh đoàn thám hiểm đã biến mất khi đang trên đường khám phá vùng biển phía tây bắc của xứ sở lá phong. Khi nhìn thấy làn khói, thuyền trưởng đã ra lệnh cho thủy thủ đoàn điều tra nơi xuất hiện, đề phòng đó là tín hiệu từ nhà thám hiểm mất tích. Tuy nhiên, khi đến ngọn đồi, Robert McClure không thấy có dấu hiệu của sự sống. Dù mùa hè hay đông sang, những ngọn đồi đỏ rực vẫn bốc khói trắng không ngừng. Ban đầu, các nhà thám hiểm tin rằng hoạt động của núi lửa đã khiến những ngọn đồi bốc cháy. Tuy nhiên, lời giải thích khoa học chính xác cho hiện tượng này là các sườn đồi bốc khói trong nhiều thế kỷ bắt nguồn từ đá phiến dầu, một loại đá trầm tích có nhiều than đá và than nâu, nằm dưới lòng đất của khu vực. Theo Atlas Obscura, các khối đá khổng lồ tự bốc cháy khi những ngọn đồi bị xói mòn và tiếp xúc với khí oxy. Quá trình này cũng tạo ra màu sắc cầu vồng bắt mắt với các lớp đá bùn đỏ sẫm và trắng. Không có đường bộ dẫn đến khu vực này, do đó du khác chỉ có thể tiếp cận nơi đây bằng máy bay, trực thăng hoặc thuyền. Cộng đồng dân cư gần đồi Smoking nhất nằm ở Paulatuk, ngôi làng thuộc vùng Inuvik, Canada, cách đó hơn 100 km về phía đông.a Những vách đá được đặt tên bởi nhà thám hiểm John, người châu Âu đầu tiên nhìn thấy địa điểm độc lạ này trong chuyến thám hiểm năm 1826, trước khi ông biến mất.

