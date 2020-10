Choáng với số xe tăng Phát xít bị chó chống tăng Liên Xô tiêu diệt

Chó chống tăng hay "mìn chó" do Liên Xô phát triển được coi là vũ khí chống tăng kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử. Đây là những con chó được đào tạo để mang thuốc nổ vào gầm xe tăng kẻ thù và kích nổ để phá hủy mục tiêu. Nghe có vẻ khó tin, nhưng chó chống tăng đã lập nhiều chiến tích hiển hách, đóng góp một phần công sức vào chiến thắng vĩ đại của Liên Xô trước phát xít Đức. Một trong những trận đánh tiêu biểu của chó chống tăng diễn ra vào ngày 21/7/1942. Khi đó, những chú chó cảm tử đã giúp quân đội Liên Xô đánh thắng một trận chiến lớn gần thành phố cảng Taganrog. Trong trận này, khi 40 xe tăng của quân Đức tấn công lữ đoàn bộ binh hải quân Liên Xô, 56 chú chó chống tăng đã xuất kích và phá hủy nhiều xe tăng của Đức, buộc phải rút lui. Một ngày sau đó, ngày 22/7/1942, tại mặt trận Tây Nam thành phố Rostov trên sông Đông, 64 chó chống tăng đã xung phong và tiêu diệt được 34 xe tăng Đức. Trong trận Stalingrad nổi tiếng, tiểu đoàn chó chống tăng số 28 do thượng úy Anatoly Kunin chỉ huy đã tiêu diệt được 63 xe tăng và gần 100 xe bọc thép của quân đội của Đức Quốc xã, kèm theo khoảng 500 quân lính ngồi trong các phương diện này. Theo thống kê, trong suốt thời gian tham chiến, đội quân chó chống tăng của Liên Xô đã loại khỏi vòng chiến hơn 300 xe tăng, chặn đứng 18 cuộc tấn công quy mô lớn bằng xe tăng của quân Đức. Đến giữa năm 1943, do tình hình trên mặt trận đã thay đổi, chó chống tăng không còn được sử dụng. Vai trò lịch sử của những chú chó cảm tử đã kết thúc cùng những chiến công oanh liệt. Mời quý độc giả xem video: Tổng thống Putin sau 2 thập kỷ dẫn dắt nước Nga. Nguồn: VTV24

