Giải cứu 20 thuyền viên tàu GT Unity bị cháy trên biển

20 thuyền viên thoát nạn sau vụ cháy dữ dội trên tàu chở dầu gần Côn Đảo, trong đó, có một người bị bỏng phải nhập viện.

Thiên Bảo - Trường Phi

Ngày 9/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM cho biết đã tiếp nhận toàn bộ 20 thuyền viên của tàu chở dầu GT Unity (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.631 tấn) sau khi con tàu này bị cháy ngoài khơi. Các thuyền viên được đưa vào bờ an toàn bằng tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực III (Vietnam MRCC).

anh-1-tp.jpg
Lực lượng tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III đưa 20 thuyền viên tàu bị nạn trên biển vào bờ an toàn. Ảnh: Trường Phi

Trước đó, lúc 11h52’ ngày 8/8, Vietnam MRCC nhận tin báo từ tàu Androusa (quốc tịch Liberia) và Đài Cospas - Sarsat về việc tàu GT Unity bốc cháy do chập điện tại buồng máy, ở vị trí cách nam đông nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý. Ngay lập tức, Vietnam MRCC yêu cầu tàu Androusa quay lại hiện trường hỗ trợ.

Đến 15h20’ cùng ngày, tàu Androusa đã cứu thành công 20 thuyền viên tàu GT Unity. Cùng lúc này, tàu KN 210 của Chi đội Kiểm ngư số 2 cũng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phun vòi rồng dập lửa và khống chế đám cháy lúc 17h15’.

anh-2-tp.jpg
Một thuyền viên tàu chở dầu GT Unity bị bỏng được đưa vào bệnh viện điều trị. Ảnh: Trường Phi

Lúc 19h55’, tàu SAR 413 tiếp cận tàu Androusa, tiếp nhận toàn bộ 20 thuyền viên, sơ cứu và đưa về cảng trung tâm. Khoảng 3h sáng 9/8, các thuyền viên được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng TP HCM và chủ tàu. Một thuyền viên bị bỏng đã được đưa vào bệnh viện điều trị.

Hiện sở chỉ huy tiền phương vẫn đặt tại Vietnam MRCC để theo dõi tình hình. Các cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo hàng hải để các phương tiện tránh khu vực tàu GT Unity gặp sự cố. Tàu KN 210 vẫn trực tại hiện trường, chờ bàn giao cho lực lượng lai dắt đưa tàu vào bờ.

