Giải chạy “80 năm vì An ninh Tổ quốc” thu hút hàng nghìn người tham gia

Hơn 3.000 vận động viên chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc” tại Lâm Đồng, mở màn Sports Festival 2025 kỷ niệm Quốc khánh, Ngày truyền thống Công an.

Các vận động viên khởi tranh giải chạy ở các cự ly: 21km - 10km và 5km.

Sáng 24/8, tại phường Tiến Thành (Lâm Đồng), hơn 3.000 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ công an và người dân yêu chạy bộ đã hòa mình vào giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”

Trước khi xuất phát, lá cờ Tổ quốc rộng 80m² tung bay trong lễ thượng cờ trang nghiêm, khẳng định niềm tự hào và trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc.

Cung đường ven biển rợp sắc áo thi đấu, vừa đảm bảo an toàn, vừa mang đến trải nghiệm cảnh quan độc đáo. Giải chạy không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là lời tri ân hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng công an nhân dân.

Đây cũng là hoạt động mở màn cho Sports Festival 2025 do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025).

Giải chạy thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia.

Festival diễn ra với 6 môn thể thao, chia làm 2 giai đoạn: từ 19/8 – 2/9 gồm giải chạy, golf, bắn súng đĩa bay, kickboxing – Kun Khmer; giai đoạn 2 (tháng 10 – 11/2025) có quần vợt và pickleball mở rộng khu vực phía Nam.

Không chỉ dừng ở thể thao, sự kiện còn gắn với âm nhạc, thời trang, ẩm thực – tạo nên một không gian kết nối sôi động, dự kiến thu hút hơn 7.000 người tham gia từ khắp cả nước.