Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

VietnamDaily Relax

Giải chạy “80 năm vì An ninh Tổ quốc” thu hút hàng nghìn người tham gia

Hơn 3.000 vận động viên chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc” tại Lâm Đồng, mở màn Sports Festival 2025 kỷ niệm Quốc khánh, Ngày truyền thống Công an.

Lê Hoàn
cac-van-dong-vien-khoi-tranh-giai-chay-o-cac-cu-ly-21km-10km-va-5km.jpg
Các vận động viên khởi tranh giải chạy ở các cự ly: 21km - 10km và 5km.

Sáng 24/8, tại phường Tiến Thành (Lâm Đồng), hơn 3.000 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ công an và người dân yêu chạy bộ đã hòa mình vào giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”

Trước khi xuất phát, lá cờ Tổ quốc rộng 80m² tung bay trong lễ thượng cờ trang nghiêm, khẳng định niềm tự hào và trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc.

Cung đường ven biển rợp sắc áo thi đấu, vừa đảm bảo an toàn, vừa mang đến trải nghiệm cảnh quan độc đáo. Giải chạy không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là lời tri ân hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng công an nhân dân.

Đây cũng là hoạt động mở màn cho Sports Festival 2025 do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025).

cac-van-dong-vien-tham-gia-giai-chay.jpg
Giải chạy thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia.

Festival diễn ra với 6 môn thể thao, chia làm 2 giai đoạn: từ 19/8 – 2/9 gồm giải chạy, golf, bắn súng đĩa bay, kickboxing – Kun Khmer; giai đoạn 2 (tháng 10 – 11/2025) có quần vợt và pickleball mở rộng khu vực phía Nam.

Không chỉ dừng ở thể thao, sự kiện còn gắn với âm nhạc, thời trang, ẩm thực – tạo nên một không gian kết nối sôi động, dự kiến thu hút hơn 7.000 người tham gia từ khắp cả nước.

#Giải chạy #80 năm #vì An ninh Tổ quốc #lâm đồng

Bài liên quan

Tin 24/7

Sẵn sàng cho triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc 28/8 tại Hà Nội, giới thiệu thành tựu đất nước qua 80 năm xây dựng, phát triển.

Chiều 22/8, Bộ VHTT&DL phối hợp các ban ngành tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/9. Triển lãm khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 28/8 và kéo dài đến hết ngày 05/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (Hà Nội). Lễ khai mạc dự kiến sẽ đón khoảng 6.000 đại biểu trong nước và quốc tế về dự.

Thông tin về các nội dung và hoạt động tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết triển lãm là một trong những hoạt động trọng tâm của quốc gia chào mừng 80 năm Quốc khánh 02/9. Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng vinh quang, để người trẻ hiểu sâu hơn về ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. Triển lãm có quy mô toàn quốc, là sự kiện lớn chưa từng được tổ chức, với sự tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp, các quốc gia đối tác chiến lược, các ngoại giao đoàn...

Xem chi tiết

VietnamDaily Relax

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 chọn Vĩnh Hy làm điểm đến vòng chung kết

Vĩnh Hy trở thành điểm đăng cai vòng chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, nơi vẻ đẹp con người hòa quyện cùng thiên nhiên.

Khánh Hòa – Ngày 21/8, Ban Tổ chức Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đã ký kết hợp tác với Vĩnh Hy Resort, chính thức công bố địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, không chỉ trong hành trình tổ chức sự kiện mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Vịnh Vĩnh Hy – một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam – đến bạn bè quốc tế.

hhdd.jpg
Đêm Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Vĩnh Hy Resort, trên bờ vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: BTC.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới