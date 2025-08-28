Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều 28/8

Từ 15 giờ chiều nay (28/8), giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng. Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu cụ thể như sau:

Xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.771 đồng/lít.

Xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 452 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.357 đồng/lít.

Dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.225 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 144 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.260 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định không trích lập và cũng không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Kể từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 32 phiên điều chỉnh, với 13 lần giảm, 15 lần tăng và 5 lần giữ giá. Cũng theo liên Bộ, giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố.