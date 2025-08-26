Hà Nội

Giá vàng SJC, vàng nhẫn lập kỷ lục mới sáng 26/8

Giá vàng trong nước sáng nay tăng vọt, vàng miếng SJC đạt kỷ lục 127,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng lập đỉnh mới, với mức tăng 400.000 đồng.

Huyền Hương
Cập nhật giá vàng sáng 26/8

Việc cả vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lập đỉnh mới cho thấy sức nóng của thị trường vàng trong nước. Tuy nhiên, sự biến động mạnh và việc nới rộng chênh lệch mua và bán cũng tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến của giá vàng thế giới và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

#giá vàng hôm nay #vàng SJC kỷ lục mới #vàng nhẫn 9999 #giá vàng trong nước 26/8 #thị trường vàng Việt Nam #vàng lập đỉnh mới

Vàng SJC neo đỉnh: Chênh lệch lớn vẫn là rủi ro cho nhà đầu tư

Sáng 25/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn duy trì ở mức cao nhất sau đợt tăng bứt phá cuối tuần trước.

Cập nhật giá vàng ngày 25/8

Mặc dù giá đã ổn định, chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn ở mức cao (đặc biệt là vàng nhẫn), tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư ngắn hạn. Giá vàng cao kỷ lục có thể khiến nhiều nhà đầu tư chốt lời, trong khi người mua mới cũng đang thận trọng

Sáng 3/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng

Sáng 3/8,vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng sốc, với mức bán ra đạt 123,5 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh tới 73 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng ngày 3/8

Với việc giá vàng miếng SJC tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng đến 2,1 triệu đồng/lượng (tùy thương hiệu) chỉ trong một phiên, có thể xem đây là một sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều ngày biến động.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn "bật tăng sốc" hơn 2 triệu đồng/lượng ngày 2/8

Sáng 2/8, giá vàng thế giới tăng mạnh 83 USD/ounce, kéo theo giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng ngày 2/8

Mặc dù giá vàng tăng mạnh là tín hiệu tích cực, nhưng mức chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn là một rủi ro tiềm ẩn. Với mức giá đã tăng rất cao, những nhà đầu tư cá nhân có tâm lý "lướt sóng" cần cẩn trọng.

