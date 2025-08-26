Giá vàng SJC, vàng nhẫn lập kỷ lục mới sáng 26/8

Cập nhật giá vàng sáng 26/8

Việc cả vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lập đỉnh mới cho thấy sức nóng của thị trường vàng trong nước. Tuy nhiên, sự biến động mạnh và việc nới rộng chênh lệch mua và bán cũng tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến của giá vàng thế giới và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.