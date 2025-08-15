Giá vàng sáng 15/8: SJC, vàng nhẫn đồng loạt hạ nhiệt

Mặc dù giá đã hạ nhiệt, nhưng mức chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn là một rủi ro lớn. Nhà đầu tư, đặc biệt những người giao dịch ngắn hạn, cần cân nhắc kỹ lưỡng và theo dõi sát sao diễn biến giá quốc tế để tránh thua lỗ.
Giá vàng chiều 14/8: Tăng mạnh trở lại
Thị trường vàng trong nước chiều 14/8 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều phiên giảm liên tiếp, với mức tăng từ 300.000 đến 800.000 đồng/lượng.
Giá vàng trong nước có khả năng duy trì đà tăng nếu giá vàng thế giới tiếp tục giữ vững mốc trên 3.363 USD/ounce. Tuy nhiên, mức chênh lệch cao giữa giá mua vào và bán ra (lên đến 2 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu) vẫn là rủi ro lớn cho những nhà đầu tư ngắn hạn.
Giá vàng 13/8: Giằng co trái chiều, nhà đầu tư cần cẩn trọng
Giá vàng hôm nay 13/8 ghi nhận diễn biến trái chiều, vàng thế giới hồi phục nhẹ, trong khi vàng trong nước đi ngang và tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư.
Sự chênh lệch lớn giữa giá mua vào và bán ra đang trở thành mối lo ngại cho nhà đầu tư. Đặc biệt tại một số đơn vị, khoảng cách này bị đẩy lên cao, có thể lên tới 3,3 triệu đồng/lượng, làm tăng rủi ro thua lỗ cho những người giao dịch ngắn hạn.
Giá vàng sáng 12/8: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm sốc
Sáng 12/8, giá vàng trong nước giảm từ 200.000 đến 500.000 đồng/lượng. Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều giảm sâu, theo đà giá thế giới.
Giá vàng giảm mạnh ở cả vàng trong nước và thế giới cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển biến tiêu cực. Với việc giá vàng thế giới vẫn đang chịu áp lực, thị trường trong nước được dự báo sẽ tiếp tục có những biến động trong thời gian tới. Người mua và nhà đầu tư cần theo dõi sát sao để đưa ra quyết định phù hợp.
Đọc nhiều nhất
Giá vàng chiều 14/8: Tăng mạnh trở lại
Thị trường vàng trong nước chiều 14/8 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều phiên giảm liên tiếp, với mức tăng từ 300.000 đến 800.000 đồng/lượng.