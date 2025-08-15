Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Giá vàng sáng 15/8: SJC, vàng nhẫn đồng loạt hạ nhiệt

Giá vàng trong nước sáng 15/8 hạ nhiệt. Vàng miếng SJC giảm 200.000 đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn giảm mạnh tới 500.000 đồng/lượng ở một số thương hiệu.

Huyền Hương
Cập nhật giá vàng sáng ngày 15/8

Mặc dù giá đã hạ nhiệt, nhưng mức chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn là một rủi ro lớn. Nhà đầu tư, đặc biệt những người giao dịch ngắn hạn, cần cân nhắc kỹ lưỡng và theo dõi sát sao diễn biến giá quốc tế để tránh thua lỗ.

#giá vàng sáng 15/8 #giá vàng SJC giảm #giá vàng nhẫn giảm #vàng trong nước giảm giá #giá vàng đồng loạt hạ nhiệt #giá vàng ngày 15/8

Bài liên quan

Video

Giá vàng chiều 14/8: Tăng mạnh trở lại

Thị trường vàng trong nước chiều 14/8 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều phiên giảm liên tiếp, với mức tăng từ 300.000 đến 800.000 đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều ngày 14/8

Giá vàng trong nước có khả năng duy trì đà tăng nếu giá vàng thế giới tiếp tục giữ vững mốc trên 3.363 USD/ounce. Tuy nhiên, mức chênh lệch cao giữa giá mua vào và bán ra (lên đến 2 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu) vẫn là rủi ro lớn cho những nhà đầu tư ngắn hạn.

Xem chi tiết

Video

Giá vàng 13/8: Giằng co trái chiều, nhà đầu tư cần cẩn trọng

Giá vàng hôm nay 13/8 ghi nhận diễn biến trái chiều, vàng thế giới hồi phục nhẹ, trong khi vàng trong nước đi ngang và tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư.

Cập nhật giá vàng ngày 13/8

Sự chênh lệch lớn giữa giá mua vào và bán ra đang trở thành mối lo ngại cho nhà đầu tư. Đặc biệt tại một số đơn vị, khoảng cách này bị đẩy lên cao, có thể lên tới 3,3 triệu đồng/lượng, làm tăng rủi ro thua lỗ cho những người giao dịch ngắn hạn.

Xem chi tiết

Video

Giá vàng sáng 12/8: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm sốc

Sáng 12/8, giá vàng trong nước giảm từ 200.000 đến 500.000 đồng/lượng. Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều giảm sâu, theo đà giá thế giới.

Cập nhật giá vàng ngày 12/8

Giá vàng giảm mạnh ở cả vàng trong nước và thế giới cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển biến tiêu cực. Với việc giá vàng thế giới vẫn đang chịu áp lực, thị trường trong nước được dự báo sẽ tiếp tục có những biến động trong thời gian tới. Người mua và nhà đầu tư cần theo dõi sát sao để đưa ra quyết định phù hợp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới