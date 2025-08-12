Giá vàng sáng 12/8: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm sốc

Giá vàng giảm mạnh ở cả vàng trong nước và thế giới cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển biến tiêu cực. Với việc giá vàng thế giới vẫn đang chịu áp lực, thị trường trong nước được dự báo sẽ tiếp tục có những biến động trong thời gian tới. Người mua và nhà đầu tư cần theo dõi sát sao để đưa ra quyết định phù hợp.
Giá vàng đảo chiều: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm giá
Sau những ngày tăng nóng, giá vàng miếng SJC bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, mất tới 500.000 đồng/lượng trong sáng 11/8
- Giá vàng trong nước có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, nếu giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh. Sự lao dốc bất ngờ này cho thấy thị trường vàng luôn tiềm ẩn rủi ro, và mức đỉnh kỷ lục không phải là một cột mốc an toàn.
Giá vàng chiều 10/8: Vàng miếng SJC chốt tuần ở mức kỷ lục
Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng miếng SJC trong nước đứng ở mức cao nhất từ trước đến nay, 124,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 9/8: Vàng miếng tăng "phi mã"
Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh, thêm 400.000 - 600.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 9/8, theo đà tăng của giá vàng thế giới.
Với chênh lệch mua - bán đang ở mức cao, các nhà đầu tư cần cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định giao dịch để tránh rủi ro.
