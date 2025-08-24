Giá vàng ngày 24/8: Vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng, lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng ngày 24/8

Mặc dù giá vàng đang tăng mạnh, khoảng cách chênh lệch mua - bán của vàng nhẫn vẫn ở mức rất cao, quanh ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Điều này tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cho những nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người có tâm lý "lướt sóng", và cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao dịch.