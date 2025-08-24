Giá vàng ngày 24/8: Vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng, lập đỉnh mới

Mặc dù giá vàng đang tăng mạnh, khoảng cách chênh lệch mua - bán của vàng nhẫn vẫn ở mức rất cao, quanh ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Điều này tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cho những nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người có tâm lý "lướt sóng", và cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao dịch.
Sáng 3/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng
Sáng 3/8,vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng sốc, với mức bán ra đạt 123,5 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh tới 73 USD/ounce.
Với việc giá vàng miếng SJC tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng đến 2,1 triệu đồng/lượng (tùy thương hiệu) chỉ trong một phiên, có thể xem đây là một sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều ngày biến động.
Chiều 6/8: Vàng SJC giao dịch sát mốc 124 triệu, vàng nhẫn ổn định
Chiều 6/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước ít biến động nhưng vẫn neo ở mức rất cao.
Việc giá vàng SJC duy trì ở ngưỡng rất cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường đang chịu áp lực rất lớn. Một mặt, phản ánh sức cầu mạnh mẽ, nhưng mặt khác, nó cũng có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn vì lo ngại rủi ro điều chỉnh giảm đột ngột hoặc làn sóng chốt lời.
Giá vàng hôm nay 9/8: Vàng miếng tăng "phi mã"
Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh, thêm 400.000 - 600.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 9/8, theo đà tăng của giá vàng thế giới.
Với chênh lệch mua - bán đang ở mức cao, các nhà đầu tư cần cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định giao dịch để tránh rủi ro.
