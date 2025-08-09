Giá vàng hôm nay 9/8: Vàng miếng tăng "phi mã"

Chiều 6/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước ít biến động nhưng vẫn neo ở mức rất cao.

Cập nhật giá vàng ngày 6/8

Việc giá vàng SJC duy trì ở ngưỡng rất cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường đang chịu áp lực rất lớn. Một mặt, phản ánh sức cầu mạnh mẽ, nhưng mặt khác, nó cũng có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn vì lo ngại rủi ro điều chỉnh giảm đột ngột hoặc làn sóng chốt lời.