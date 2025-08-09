Hà Nội

Giá vàng hôm nay 9/8: Vàng miếng tăng "phi mã"

Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh, thêm 400.000 - 600.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 9/8, theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Huyền Hương
Giá vàng phiên giao dịch ngày 9/8

Với chênh lệch mua - bán đang ở mức cao, các nhà đầu tư cần cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định giao dịch để tránh rủi ro.

Video

Chiều 6/8: Vàng SJC giao dịch sát mốc 124 triệu, vàng nhẫn ổn định

Chiều 6/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước ít biến động nhưng vẫn neo ở mức rất cao.

Cập nhật giá vàng ngày 6/8

Việc giá vàng SJC duy trì ở ngưỡng rất cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường đang chịu áp lực rất lớn. Một mặt, phản ánh sức cầu mạnh mẽ, nhưng mặt khác, nó cũng có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn vì lo ngại rủi ro điều chỉnh giảm đột ngột hoặc làn sóng chốt lời.

Vĩnh Long: Phát hiện vụ vận chuyển hơn 13 tấn dầu ăn không rõ nguồn gốc

Công an Vĩnh Long đang điều tra vụ việc vận chuyển hơn 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng về Cần Thơ. Vụ việc một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sáng 5/8, tin từ Công an P.Cái Vồn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, xử lý 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng được phát hiện trên địa bàn.

Vĩnh Long bắt vụ vận chuyển 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng
Vàng miếng SJC bứt phá, sắp chạm đỉnh lịch sử

Thị trường giá vàng trong nước tiếp tục nóng lên, khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng thêm 300.000 - 700.000 đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng ngày 5/8

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh và chỉ còn cách mốc cao kỷ lục 124,4 triệu đồng/lượng đúng 600.000 đồng, thị trường đang rất nóng. Với mốc giá 123,8 triệu đồng/lượng cho thấy một đà tăng trưởng mạnh mẽ và tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư.

