Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tài chính - Ngân hàng

Giá vàng hôm nay, 7-8: Tiếp tục nóng lên nhờ thông tin này

Giá vàng hôm nay duy trì đà tăng khi nhà đầu tư tích cực mua vào, dự trữ vàng tại Trung Quốc đạt mức kỷ lục

Tin - ảnh: Thy Thơ- Đồ họa: Chi Phan/Người Lao động
giavang-1.png
Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng

Khoảng 6 giờ ngày 7-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.371 USD/ounce, tăng 13 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.358 USD/ounce).

Đà tăng của giá vàng được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch, sẵn sàng mua vào khi giá giảm để tận dụng cơ hội giá hời. Tuy nhiên, "khẩu vị" rủi ro trên thị trường chung có phần chưa cải thiện đã hạn chế phần nào đà tăng của cả vàng.

Theo bản tin từ Bloomberg, số lượng vàng thỏi dự trữ tại các kho liên kết với Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, báo hiệu nhu cầu vàng tại Trung Quốc đang phục hồi mạnh mẽ. Hơn 36 tấn vàng miếng đã được đăng ký giao dịch theo hợp đồng tương lai.

Các nhà giao dịch và ngân hàng đang tận dụng chênh lệch giá giữa vàng tương lai và vàng vật chất để tối ưu hóa lợi nhuận.

John Reade, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, nhận định nhu cầu giao dịch vàng tại Trung Quốc diễn ra rất mạnh, được thúc đẩy bởi hoạt động chênh lệch giá.

Các thị trường bên ngoài cũng tác động đến xu hướng giá vàng. Hiện tại, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 6-8, giá vàng SJC được bán ra 123,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,3 triệu đồng/lượng.

giavang-2.png
#giá vàng hôm nay #giá vàng quốc tế #dự trữ vàng Trung Quốc #giá vàng SJC Việt Nam #thị trường vàng 2024 #tăng giá vàng

Bài liên quan

Bạn đọc

Hai đối thủ bị loại, Công ty Tân Bình "ẵm" gói thầu hơn 8,7 tỷ đồng

Với việc 2 đối thủ bị loại do không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, Công ty Tân Bình giành quyền thi công tầng trệt nhà A5, ĐH Bách Khoa TP HCM,với giá 8,753 tỷ đồng.

2 đối thủ bị loại do không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm

Dự án sửa chữa tầng trệt nhà A5 được Trường Đại học Bách khoa TP HCM phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1872/QĐ-ĐHBK ngày 29/5/2025, với tổng mức đầu tư xây dựng công trình 10 tỷ đồng. Mục tiêu chính của dự án là hiện đại hóa không gian làm việc cho các phòng chức năng thuộc tầng trệt nhà A5, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và vị thế của Trường.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Loại đối thủ mạnh LS-VINA, CADIVI - Việt Thái liên tục thắng lớn tại EVN SPC

Công ty Việt Thái vừa trúng gói thầu mua sắm gần 52 tỷ tại Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), nâng tổng giá trị trúng thầu lên hơn 539 tỷ đồng.

Tiếp tục thắng gói thầu lớn

Ngày 27/6/2025, ông Lê Văn Trang – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã ký ban hành Quyết định số 157/QĐ-HĐTV, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm vật tư thiết bị (VTTB) trung và hạ thế – Đợt 2, năm 2025. Kế hoạch gồm 10 gói thầu, với tổng giá trị 441,551 tỷ đồng, bao gồm các danh mục thiết bị trọng yếu như: máy biến áp phân phối, kiểm định an toàn kỹ thuật, dây dẫn điện, thiết bị đóng cắt, tụ bù, tủ điện trung – hạ áp, và thiết bị đo đếm các loại.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Quảng Ngãi: Chân dung nhà thầu thi công đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh

Liên danh Công ty Trường Phát Lợi – Giao thông Quảng Ngãi đang khẳng định vị thế với chuỗi dự án lớn, ghi dấu ấn đậm nét tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Theo đó, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 64 – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 của Dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIЬ. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Lợi – Công ty CP Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi (Liên danh Dự án ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh gđ IIb) là đơn vị trúng gói thầu trên, với giá 89,227 tỷ đồng.

Dự án xây dựng tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn IIb) là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, được phê duyệt theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 9/3/2022, với tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng. Mục tiêu dự án nhằm từng bước hoàn thiện tuyến ven biển theo quy hoạch, thúc đẩy liên kết giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

ABBank lĩnh án phạt thuế nặng, hơn 8,5 tỷ đồng

ABBank lĩnh án phạt thuế nặng, hơn 8,5 tỷ đồng

Ngày 23/7/2025, Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 2634/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) liên quan đến các năm 2022, 2023 và 2024.

CII báo lãi 6 tháng lao dốc 54%

CII báo lãi 6 tháng lao dốc 54%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần 1.447 tỷ đồng, giảm 8%. Lợi nhuận sau thuế đạt 206 tỷ đồng, giảm 54% so với nửa đầu năm ngoái.