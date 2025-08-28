Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 28/8: Tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 28/8 chưa dừng đà tăng sau những chỉ trích về chính sách lãi suất từ Tổng thống Donald Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

Tính đến 6 giờ sáng 28-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.397 USD/ounce, tăng 22 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.375 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 3 USD, đạt 3.436 USD/ounce

Thị trường vàng đang phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn chính trị và kinh tế. Những chỉ trích liên tiếp từ Tổng thống Trump đối với chính sách lãi suất của Fed, cùng với hành động sa thải một thống đốc Fed, đã làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của cơ quan này, thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Ngoài các yếu tố liên quan đến Fed, tâm điểm chú ý của thị trường hôm nay hướng về báo cáo thu nhập quý II/2025 của Nvidia. Là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, Nvidia đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng tâm lý thị trường. Các nhà đầu tư cổ phiếu đang chuẩn bị cho những biến động mạnh, không chỉ trên thị trường chứng khoán mà còn có khả năng lan tỏa sang các thị trường tài chính và hàng hóa, bao gồm vàng.

Vào ngày 29-8 sắp tới, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân của Mỹ, trong đó chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – được dự đoán sẽ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số PCE cốt lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) được dự báo tăng 2,9%. Những con số này sẽ cung cấp manh mối quan trọng về hướng đi chính sách lãi suất của Fed, tác động nhập định đến xu hướng giá vàng thế giới.

Tại Việt Nam, cuối ngày 27-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 128 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 122,4 triệu đồng/lượng.

