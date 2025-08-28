Giá vàng hôm nay 28/8: SJC vượt mốc 128 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Chênh lệch giữa giá mua và bán (lên tới 2,6 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 3 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn) tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cho những nhà đầu tư ngắn hạn. Do đó, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Giá vàng SJC, vàng nhẫn lập kỷ lục mới sáng 26/8
Giá vàng trong nước sáng nay tăng vọt, vàng miếng SJC đạt kỷ lục 127,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng lập đỉnh mới, với mức tăng 400.000 đồng.
Việc cả vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lập đỉnh mới cho thấy sức nóng của thị trường vàng trong nước. Tuy nhiên, sự biến động mạnh và việc nới rộng chênh lệch mua và bán cũng tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến của giá vàng thế giới và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Giá vàng SJC lập kỷ lục mới, vàng nhẫn tăng mạnh
Sáng 27/8, thị trường vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh, đưa giá vàng miếng SJC thiết lập một kỷ lục mới.
Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh cho thấy sức nóng của thị trường. Tuy nhiên, chênh lệch giữa mua và bán của vàng nhẫn vẫn ở mức rất cao (khoảng 3 triệu đồng/lượng), tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cho những nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người có tâm lý "lướt sóng". Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.
Vàng SJC neo đỉnh: Chênh lệch lớn vẫn là rủi ro cho nhà đầu tư
Sáng 25/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn duy trì ở mức cao nhất sau đợt tăng bứt phá cuối tuần trước.
Mặc dù giá đã ổn định, chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn ở mức cao (đặc biệt là vàng nhẫn), tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư ngắn hạn. Giá vàng cao kỷ lục có thể khiến nhiều nhà đầu tư chốt lời, trong khi người mua mới cũng đang thận trọng
