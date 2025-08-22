Hà Nội

Giá vàng hôm nay 22/8: Vàng nhẫn tăng giá

Sáng 22/8, vàng nhẫn trong nước tăng 200.000 đồng/lượng bất chấp giá thế giới giảm, trong khi giá vàng miếng SJC duy trì ổn định.

Huyền Hương
Cập nhật giá vàng sáng ngày 22/8

Việc giá vàng nhẫn trong nước tăng bất chấp giá vàng thế giới giảm cho thấy lực cầu đối với loại vàng này vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, khoảng cách mua - bán của vàng nhẫn đang ở mức rất cao (khoảng 3 triệu đồng/lượng), tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người có tâm lý "lướt sóng".

#giá vàng hôm nay 22/8 #vàng nhẫn tăng giá #giá vàng trong nước #giá vàng thế giới giảm #vàng SJC ổn định #thị trường vàng Việt Nam

Bài liên quan

Video

Giá vàng 1/8: Trong nước tăng, thế giới giảm

Sáng 1/8, giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng mạnh, đi ngược xu hướng giá vàng thế giới.

Cập nhật giá vàng ngày 1/8

Khoảng cách mua và bán bị đẩy lên mức quá cao tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người có tâm lý “lướt sóng”. Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Xem chi tiết

Video

Giá vàng SJC và vàng nhẫn "bật tăng sốc" hơn 2 triệu đồng/lượng ngày 2/8

Sáng 2/8, giá vàng thế giới tăng mạnh 83 USD/ounce, kéo theo giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng ngày 2/8

Mặc dù giá vàng tăng mạnh là tín hiệu tích cực, nhưng mức chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn là một rủi ro tiềm ẩn. Với mức giá đã tăng rất cao, những nhà đầu tư cá nhân có tâm lý "lướt sóng" cần cẩn trọng.

Xem chi tiết

Video

Sáng 3/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng

Sáng 3/8,vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng sốc, với mức bán ra đạt 123,5 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh tới 73 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng ngày 3/8

Với việc giá vàng miếng SJC tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng đến 2,1 triệu đồng/lượng (tùy thương hiệu) chỉ trong một phiên, có thể xem đây là một sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều ngày biến động.

Xem chi tiết

