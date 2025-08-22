Giá vàng hôm nay 22/8: Vàng nhẫn tăng giá

Việc giá vàng nhẫn trong nước tăng bất chấp giá vàng thế giới giảm cho thấy lực cầu đối với loại vàng này vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, khoảng cách mua - bán của vàng nhẫn đang ở mức rất cao (khoảng 3 triệu đồng/lượng), tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người có tâm lý "lướt sóng".
Giá vàng 1/8: Trong nước tăng, thế giới giảm
Sáng 1/8, giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng mạnh, đi ngược xu hướng giá vàng thế giới.
Khoảng cách mua và bán bị đẩy lên mức quá cao tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người có tâm lý “lướt sóng”. Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn "bật tăng sốc" hơn 2 triệu đồng/lượng ngày 2/8
Sáng 2/8, giá vàng thế giới tăng mạnh 83 USD/ounce, kéo theo giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.
Mặc dù giá vàng tăng mạnh là tín hiệu tích cực, nhưng mức chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn là một rủi ro tiềm ẩn. Với mức giá đã tăng rất cao, những nhà đầu tư cá nhân có tâm lý "lướt sóng" cần cẩn trọng.
Sáng 3/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng
Sáng 3/8,vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng sốc, với mức bán ra đạt 123,5 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh tới 73 USD/ounce.
Với việc giá vàng miếng SJC tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng đến 2,1 triệu đồng/lượng (tùy thương hiệu) chỉ trong một phiên, có thể xem đây là một sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều ngày biến động.
Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC lập kỷ lục mới, chạm mốc 125,4 triệu đồng
Giá vàng trong nước sáng 21/8 bùng nổ,vàng miếng SJC chính thức lập kỷ lục mới ở mức 125,4 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới và vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng giá.