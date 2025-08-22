Giá vàng hôm nay 22/8: Vàng nhẫn tăng giá

Cập nhật giá vàng sáng ngày 22/8

Việc giá vàng nhẫn trong nước tăng bất chấp giá vàng thế giới giảm cho thấy lực cầu đối với loại vàng này vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, khoảng cách mua - bán của vàng nhẫn đang ở mức rất cao (khoảng 3 triệu đồng/lượng), tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người có tâm lý "lướt sóng".