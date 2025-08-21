Giá vàng hôm nay 21/8/2025: Vàng nhẫn lập đỉnh mới, giá thế giới lại bứt phá

Giá vàng trên thị trường quốc tế quay đầu tăng mạnh trước những tín hiệu mới. Trong nước, giá vàng nhẫn lập đỉnh, vàng miếng SJC bám mốc 125 triệu đồng/lượng.

Tới 20h ngày 20/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.342 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.395 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 20/8 cao hơn khoảng 27,3% (tương đương 717 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 107,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 20/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 20/8 (giờ Việt Nam) quay đầu tăng khá mạnh trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi manh mối tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới đầu tư đánh cược vào khả năng Fed sẽ có những động thái nới lỏng chính sách tiền tệ trước sức ép từ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ứng cử viên Chủ tịch Fed David Zervos phát biểu trên CNBC rằng chính sách của Fed đang quá thắt chặt. Ông Zervos là trưởng phòng phân tích chiến lược thị trường tại Jefferies LLC.

Hiện tâm điểm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư là Hội nghị chuyển đổi Jackson Hole cuối tuần này. Tại đây, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có một bài phát biểu và thông thường sẽ tác động mạnh đến thị trường vàng.

Giá vàng nhẫn lên đỉnh lịch sử, vượt ngưỡng 120 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phạm Hải

Theo Goldman Sachs, giới đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến nhận định về triển vọng kinh tế Mỹ và chi tiết về quá trình rà soát khuôn khổ chính sách tiền tệ. Goldman Sachs cũng lưu ý các nhà đầu tư cần theo dõi sát các cuộc phỏng vấn bên lề, nơi có thể xuất hiện tín hiệu chính sách bất ngờ từ các quan chức.

Đáng chú ý, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) Andrew Bailey sẽ cùng tham gia một phiên thảo luận vào thứ Bảy, làm tăng thêm sức nóng cho sự kiện năm nay.

Vàng tăng giá còn do đồng USD vẫn suy yếu, dòng vốn rút dần khỏi trái phiếu Mỹ và thị trường tiền số bất ngờ lao dốc trong hai phiên gần đây.

Ngoài ra, do số đơn vay thế chấp tại Mỹ tính đến ngày 15/8 giảm 1,4% sau mức tăng mạnh 10,9% trước đó, chỉ số thị trường giảm từ 281,1 xuống 277,1. Mỗi tín hiệu kinh tế yếu đi đều hỗ trợ cho khả năng Fed giảm lãi suất.

Trong nước, giá vàng treo trên đỉnh cao lịch sử. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 20/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Trong khi đó, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước. Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji ở mức 117-120,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng chiều bán ra và xác lập kỷ lục cao mới.

Dự báo giá vàng

Trên thực tế, giá vàng đang chịu áp lực bán chốt lời trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có những bước tiến lớn trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và dần đạt được thỏa thuận thương mại với các nước.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Hoa Kỳ hài lòng với mức thuế quan áp dụng với Trung Quốc và "tình hình đang diễn ra khá tốt". Chính quyền Trump đã hạ giọng đối đầu với Trung Quốc để có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đạt được một thỏa thuận thương mại.

Morgan Stanley gần đây cảnh báo thị trường có thể đang đánh giá quá cao khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách. Dù các phát biểu gần đây từ quan chức Fed có phần nghiêng về hướng nới lỏng, Morgan Stanley cho rằng mức độ này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng hiện tại của thị trường.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, về trung và dài hạn, vàng vẫn được dự báo còn đi lên. Xung đột tại Trung Đông hay căng thẳng phía Đông của châu Âu là vấn đề dai dẳng và khó xử lý.

Hơn thế, Fed đang trong xu hướng nới lỏng tiền tệ và đồng USD khó cưỡng lại khả năng đi xuống.

Về dài hạn, một số nước đang rút dần khỏi trái phiếu Mỹ khi nợ công của nước này tăng mạnh, vượt 37.000 tỷ USD.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, Bắc Kinh đã cắt giảm lượng trái phiếu chính phủ Mỹ nắm giữ trong ba tháng liên tiếp. Đến tháng 6, danh mục đầu tư của Trung Quốc giảm còn 756 tỷ USD - mức thấp nhất kể từ năm 2009. Trong khi đó, tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà nước ngoài nắm giữ thực tế đã tăng lên mức kỷ lục 9.130 tỷ USD vào tháng 6, so với mức 9.050 tỷ USD của tháng 5.