Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC lập kỷ lục mới, chạm mốc 125,4 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng 21/8 bùng nổ,vàng miếng SJC chính thức lập kỷ lục mới ở mức 125,4 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới và vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng giá.

Huyền Hương
Cập nhật giá vàng ngày 21/8

Sự tăng giá của vàng SJC có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi giá đã ở mức rất cao. Nhà đầu tư cần thận trọng và theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo của thị trường quốc tế để đưa ra quyết định phù hợp.

