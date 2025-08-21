Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC lập kỷ lục mới, chạm mốc 125,4 triệu đồng

Sự tăng giá của vàng SJC có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi giá đã ở mức rất cao. Nhà đầu tư cần thận trọng và theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo của thị trường quốc tế để đưa ra quyết định phù hợp.
Giá vàng chiều 19/8: Vàng miếng leo lên đỉnh lịch sử
Giá vàng miếng chiều 19/8 leo lên đỉnh lịch sử, duy trì ở mức 125 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn lại có diễn biến trái chiều
Chênh lệch mua và bán vàng miếng là một tín hiệu tích cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao dịch của người dân. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tiềm ẩn khi giá vàng trong nước và thế giới chưa có sự đồng nhất rõ rệt. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến thị trường và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Giá vàng hôm nay 18/8: Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng ngay đầu tuần, vàng miếng trở lại mốc đỉnh lịch sử 124,7 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua và bán vàng nhẫn vẫn ở mức cao (khoảng 3 triệu đồng/lượng), tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cho những nhà đầu tư “lướt sóng”. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư trong bối cảnh giá cả biến động.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn "bật tăng sốc" hơn 2 triệu đồng/lượng ngày 2/8
Sáng 2/8, giá vàng thế giới tăng mạnh 83 USD/ounce, kéo theo giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.
Mặc dù giá vàng tăng mạnh là tín hiệu tích cực, nhưng mức chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn là một rủi ro tiềm ẩn. Với mức giá đã tăng rất cao, những nhà đầu tư cá nhân có tâm lý "lướt sóng" cần cẩn trọng.
Vàng thế giới lao dốc, kéo giá SJC giảm mạnh sáng 20/8
Giá vàng thế giới giảm hơn 19 USD, kéo theo giá vàng miếng SJC trong nước giảm 200.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn PNJ tăng nhẹ ở chiều mua vào.