Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC lập kỷ lục mới, chạm mốc 125,4 triệu đồng

Cập nhật giá vàng ngày 19/8

Chênh lệch mua và bán vàng miếng là một tín hiệu tích cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao dịch của người dân. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tiềm ẩn khi giá vàng trong nước và thế giới chưa có sự đồng nhất rõ rệt. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến thị trường và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.