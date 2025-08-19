Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tài chính - Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 19/8: Sụt giảm khi USD tăng giá

Giá vàng hôm nay, 19/8, tiếp tục giảm trong bối cảnh các ngân hàng trung ương giảm sức mua, đồng USD tăng giá mạnh và giá dầu thô có dấu hiệu nóng lên

Theo Người lao động
giavang-19-8.png
Giá vàng hôm nay tiếp tục suy yếu

Tính đến 6 giờ sáng 19-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế xuống còn 3.334 USD/ounce, giảm 21 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.355 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay dao động trong biên độ hẹp, với xu hướng giảm nhẹ. Thị trường đang thận trọng trước thềm hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến khai mạc ngày 21-8. Bài phát biểu của Chủ tịch FED - ông Jerome Powell tại hội nghị này được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin quan trọng về lộ trình chính sách tiền tệ, đặc biệt là khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9-2025.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, trong nửa đầu năm 2025, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua 415 tấn vàng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, cả năm 2024 đã ghi nhận kỷ lục khi các ngân hàng trung ương mua vào tới 1.089 tấn vàng, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của vàng trong dự trữ quốc gia. Xu hướng giảm mua vàng trong năm nay phản ánh tâm lý thận trọng của các ngân hàng trung ương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Giá vàng hôm nay gánh chịu áp lực từ sự tăng giá của chỉ số đồng USD. Đồng USD mạnh lên khiến vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 63 USD/thùng, góp phần làm tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường vàng.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 18-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 125 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,5 triệu đồng/lượng.

giavanghomnay-1.png
#giá vàng hôm nay #giá vàng 19-8 #giá vàng quốc tế #giá vàng giảm #giá vàng và USD #thị trường vàng Việt Nam

Bài liên quan

Bạn đọc

Tây Ninh: Công ty Hoàng Anh My – 1 ngày trúng 2 gói thầu ở Trảng Bàng

Ban QLDA Khu vực 3 vừa trao 2 gói thầu hơn 3,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hoàng Anh My. Đáng chú ý, cả 2 gói nhà thầu đều “một mình một ngựa” tham dự, trúng thầu.

Theo đó, ngày 30/7/2025, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, tỉnh Tây Ninh ban hành 2 Quyết định trúng 2 gói thầu thuộc dự án mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng và gói xây dựng công trình thuộc dự án đường Hoàng Diệu cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hoàng Anh My, với tổng giá trị hơn 3,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu chỉ một mình Hoàng Anh My tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 51 triệu đồng.

Gói thầu thứ nhất: Mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng

Xem chi tiết

Kinh doanh

TP HCM: Dấu ấn của Công ty Minh Long tại các Ban quản lý dự án

Ngoài gói thầu thi công tầng hầm vừa trúng tại Trường Đại học Bách khoa, Công ty Minh Long từng tham dự và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA quận 3,4,11...

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) gần đây thu hút sự chú ý khi là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM vào ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này "một mình một ngựa" trong đấu thầu. Trước đó, Minh Long đã từng tham dự và trúng hàng loạt gói thầu tại các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực các quận, huyện trên địa bàn TP HCM, với tỷ lệ trúng thầu tại nhiều nơi lên tới 100%.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Minh Long được thành lập vào tháng 12/2012, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Định, TP HCM, do ông Trần Đức Sang là người đại diện pháp luật.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa TP HCM tiết kiệm được 11 triệu đồng

Gói thầu thi công xây dựng khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Trường ĐH Bách khoa chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 11 triệu đồng.

Theo đó, Trường Đại học Bách khoa TP HCM đã chính thức phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị sửa chữa khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Nhà BK.B1; với giá 2,959 tỷ đồng, đây là đơn vị duy nhất tham dự, trúng thầu.

truongdhbachkhoa-tphcm-1.jpg
Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa chỉ tiết kiệm được 11 triệu đồng. Ảnh IT.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

Điều gì khiến cổ phiếu F88 đạt được mức giá cao như vậy? Liệu F88 có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý hay không?