Giá vàng hôm nay 18/8: Đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 13/8 ghi nhận diễn biến trái chiều, vàng thế giới hồi phục nhẹ, trong khi vàng trong nước đi ngang và tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư.

Cập nhật giá vàng ngày 13/8

Sự chênh lệch lớn giữa giá mua vào và bán ra đang trở thành mối lo ngại cho nhà đầu tư. Đặc biệt tại một số đơn vị, khoảng cách này bị đẩy lên cao, có thể lên tới 3,3 triệu đồng/lượng, làm tăng rủi ro thua lỗ cho những người giao dịch ngắn hạn.