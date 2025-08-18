Giá vàng hôm nay 18/8: Đồng loạt tăng mạnh

Khoảng cách mua và bán vàng nhẫn vẫn ở mức cao (khoảng 3 triệu đồng/lượng), tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cho những nhà đầu tư “lướt sóng”. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư trong bối cảnh giá cả biến động.
Giá vàng chiều 14/8: Tăng mạnh trở lại
Thị trường vàng trong nước chiều 14/8 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều phiên giảm liên tiếp, với mức tăng từ 300.000 đến 800.000 đồng/lượng.
Giá vàng trong nước có khả năng duy trì đà tăng nếu giá vàng thế giới tiếp tục giữ vững mốc trên 3.363 USD/ounce. Tuy nhiên, mức chênh lệch cao giữa giá mua vào và bán ra (lên đến 2 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu) vẫn là rủi ro lớn cho những nhà đầu tư ngắn hạn.
Giá vàng 13/8: Giằng co trái chiều, nhà đầu tư cần cẩn trọng
Giá vàng hôm nay 13/8 ghi nhận diễn biến trái chiều, vàng thế giới hồi phục nhẹ, trong khi vàng trong nước đi ngang và tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư.
Sự chênh lệch lớn giữa giá mua vào và bán ra đang trở thành mối lo ngại cho nhà đầu tư. Đặc biệt tại một số đơn vị, khoảng cách này bị đẩy lên cao, có thể lên tới 3,3 triệu đồng/lượng, làm tăng rủi ro thua lỗ cho những người giao dịch ngắn hạn.
Chiều 6/8: Vàng SJC giao dịch sát mốc 124 triệu, vàng nhẫn ổn định
Chiều 6/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước ít biến động nhưng vẫn neo ở mức rất cao.
Việc giá vàng SJC duy trì ở ngưỡng rất cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường đang chịu áp lực rất lớn. Một mặt, phản ánh sức cầu mạnh mẽ, nhưng mặt khác, nó cũng có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn vì lo ngại rủi ro điều chỉnh giảm đột ngột hoặc làn sóng chốt lời.
Giá vàng sáng 15/8: SJC, vàng nhẫn đồng loạt hạ nhiệt
Giá vàng trong nước sáng 15/8 hạ nhiệt. Vàng miếng SJC giảm 200.000 đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn giảm mạnh tới 500.000 đồng/lượng ở một số thương hiệu.