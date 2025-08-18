Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Giá vàng hôm nay 18/8: Đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng ngay đầu tuần, vàng miếng trở lại mốc đỉnh lịch sử 124,7 triệu đồng/lượng.

Huyền Hương
Cập nhật giá vàng chiều ngày 18/8

Khoảng cách mua và bán vàng nhẫn vẫn ở mức cao (khoảng 3 triệu đồng/lượng), tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cho những nhà đầu tư “lướt sóng”. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư trong bối cảnh giá cả biến động.

#giá vàng hôm nay #giá vàng 18/8 #vàng SJC tăng giá #giá vàng miền Bắc #giá vàng miền Nam #giá vàng nhẫn

Bài liên quan

Video

Giá vàng chiều 14/8: Tăng mạnh trở lại

Thị trường vàng trong nước chiều 14/8 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều phiên giảm liên tiếp, với mức tăng từ 300.000 đến 800.000 đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều ngày 14/8

Giá vàng trong nước có khả năng duy trì đà tăng nếu giá vàng thế giới tiếp tục giữ vững mốc trên 3.363 USD/ounce. Tuy nhiên, mức chênh lệch cao giữa giá mua vào và bán ra (lên đến 2 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu) vẫn là rủi ro lớn cho những nhà đầu tư ngắn hạn.

Xem chi tiết

Video

Giá vàng 13/8: Giằng co trái chiều, nhà đầu tư cần cẩn trọng

Giá vàng hôm nay 13/8 ghi nhận diễn biến trái chiều, vàng thế giới hồi phục nhẹ, trong khi vàng trong nước đi ngang và tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư.

Cập nhật giá vàng ngày 13/8

Sự chênh lệch lớn giữa giá mua vào và bán ra đang trở thành mối lo ngại cho nhà đầu tư. Đặc biệt tại một số đơn vị, khoảng cách này bị đẩy lên cao, có thể lên tới 3,3 triệu đồng/lượng, làm tăng rủi ro thua lỗ cho những người giao dịch ngắn hạn.

Xem chi tiết

Video

Chiều 6/8: Vàng SJC giao dịch sát mốc 124 triệu, vàng nhẫn ổn định

Chiều 6/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước ít biến động nhưng vẫn neo ở mức rất cao.

Cập nhật giá vàng ngày 6/8

Việc giá vàng SJC duy trì ở ngưỡng rất cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường đang chịu áp lực rất lớn. Một mặt, phản ánh sức cầu mạnh mẽ, nhưng mặt khác, nó cũng có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn vì lo ngại rủi ro điều chỉnh giảm đột ngột hoặc làn sóng chốt lời.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới