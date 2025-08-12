Giá vàng hôm nay 12-8: Đảo chiều giảm mạnh sau tuyên bố của ông Donald Trump

Giá vàng hôm nay, 12-8, bất ngờ lao dốc sau chuỗi ngày tăng nóng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố miễn thuế nhập khẩu đối với kim loại quý này

Giá vàng hôm nay bốc hơi dữ dội

Đến 6 giờ sáng 12-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế xuống còn 3.348 USD/ounce, giảm 32 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.380 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm mạnh 81,8 USD, xuống còn 3.409 USD/ounce

Giá vàng chịu áp lực giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng vàng sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu.

Tuyên bố này làm dịu bớt lo ngại của thị trường, vốn dấy lên sau thông tin từ Financial Times về một lá thư ngày 31-7 từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ. Lá thư này đề cập khả năng Mỹ áp thuế cao đối với vàng thỏi 100 ounce và 1 kg nhập khẩu, khiến thị trường vàng rơi vào hoảng loạn cuối tuần trước.

Tuyên bố miễn thuế của ông Donald Trump đã giúp thị trường tạm thời ổn định, dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng chờ thông báo chính thức từ Nhà Trắng.

Joseph Cavatoni - nhà phân tích tại Hội đồng Vàng Thế giới, nhận định thị trường vàng vẫn còn lo ngại về chính sách thuế nhập khẩu từ Mỹ. Sự rõ ràng về thuế quan từ chính quyền ông Donald Trump sẽ giúp giảm biến động giá vàng trong thời gian tới.

Một số nhà phân tích cảnh báo thị trường vàng có thể tiếp tục biến động trong tuần này, khi giới đầu tư chờ đợi thêm thông tin từ chính quyền Mỹ về chính sách thuế dài hạn. Nếu chính sách miễn thuế được xác nhận chính thức, giá vàng có thể ổn định trở lại, song bất kỳ tín hiệu trái chiều nào cũng có thể gây ra những đợt điều chỉnh mới.

Tại Tại Việt Nam, vào cuối ngày 1-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 123,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,1 triệu đồng/lượng.