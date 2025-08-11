- Giá vàng trong nước có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, nếu giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh. Sự lao dốc bất ngờ này cho thấy thị trường vàng luôn tiềm ẩn rủi ro, và mức đỉnh kỷ lục không phải là một cột mốc an toàn.
Giá vàng hôm nay 9/8: Vàng miếng tăng "phi mã"
Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh, thêm 400.000 - 600.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 9/8, theo đà tăng của giá vàng thế giới.
Với chênh lệch mua - bán đang ở mức cao, các nhà đầu tư cần cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định giao dịch để tránh rủi ro.
Giá vàng chiều 10/8: Vàng miếng SJC chốt tuần ở mức kỷ lục
Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng miếng SJC trong nước đứng ở mức cao nhất từ trước đến nay, 124,4 triệu đồng/lượng.
Chiều 6/8: Vàng SJC giao dịch sát mốc 124 triệu, vàng nhẫn ổn định
Chiều 6/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước ít biến động nhưng vẫn neo ở mức rất cao.
Việc giá vàng SJC duy trì ở ngưỡng rất cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường đang chịu áp lực rất lớn. Một mặt, phản ánh sức cầu mạnh mẽ, nhưng mặt khác, nó cũng có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn vì lo ngại rủi ro điều chỉnh giảm đột ngột hoặc làn sóng chốt lời.
Giá vàng đảo chiều: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm giá
Sau những ngày tăng nóng, giá vàng miếng SJC bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, mất tới 500.000 đồng/lượng trong sáng 11/8