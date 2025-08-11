Hà Nội

Video

Giá vàng đảo chiều: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm giá

Sau những ngày tăng nóng, giá vàng miếng SJC bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, mất tới 500.000 đồng/lượng trong sáng 11/8

Huyền Hương
Cập nhật giá vàng 11/8
  • Giá vàng trong nước có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, nếu giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh. Sự lao dốc bất ngờ này cho thấy thị trường vàng luôn tiềm ẩn rủi ro, và mức đỉnh kỷ lục không phải là một cột mốc an toàn.
