Giá vàng chiều 19/8: Vàng miếng leo lên đỉnh lịch sử

Chênh lệch mua và bán vàng miếng là một tín hiệu tích cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao dịch của người dân. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tiềm ẩn khi giá vàng trong nước và thế giới chưa có sự đồng nhất rõ rệt. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến thị trường và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Giá vàng 1/8: Trong nước tăng, thế giới giảm
Sáng 1/8, giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng mạnh, đi ngược xu hướng giá vàng thế giới.
Khoảng cách mua và bán bị đẩy lên mức quá cao tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người có tâm lý “lướt sóng”. Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn "bật tăng sốc" hơn 2 triệu đồng/lượng ngày 2/8
Sáng 2/8, giá vàng thế giới tăng mạnh 83 USD/ounce, kéo theo giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.
Mặc dù giá vàng tăng mạnh là tín hiệu tích cực, nhưng mức chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn là một rủi ro tiềm ẩn. Với mức giá đã tăng rất cao, những nhà đầu tư cá nhân có tâm lý "lướt sóng" cần cẩn trọng.
Sáng 3/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng
Sáng 3/8,vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng sốc, với mức bán ra đạt 123,5 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh tới 73 USD/ounce.
Với việc giá vàng miếng SJC tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng đến 2,1 triệu đồng/lượng (tùy thương hiệu) chỉ trong một phiên, có thể xem đây là một sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều ngày biến động.
Giá vàng hôm nay 18/8: Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng ngay đầu tuần, vàng miếng trở lại mốc đỉnh lịch sử 124,7 triệu đồng/lượng.