Giá vàng chiều 19/8: Vàng miếng leo lên đỉnh lịch sử

Giá vàng miếng chiều 19/8 leo lên đỉnh lịch sử, duy trì ở mức 125 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn lại có diễn biến trái chiều

Huyền Hương
Cập nhật giá vàng ngày 19/8

Chênh lệch mua và bán vàng miếng là một tín hiệu tích cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao dịch của người dân. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tiềm ẩn khi giá vàng trong nước và thế giới chưa có sự đồng nhất rõ rệt. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến thị trường và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

