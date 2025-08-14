Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Giá vàng chiều 14/8: Tăng mạnh trở lại

Thị trường vàng trong nước chiều 14/8 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều phiên giảm liên tiếp, với mức tăng từ 300.000 đến 800.000 đồng/lượng.

Huyền Hương
Cập nhật giá vàng chiều ngày 14/8

Giá vàng trong nước có khả năng duy trì đà tăng nếu giá vàng thế giới tiếp tục giữ vững mốc trên 3.363 USD/ounce. Tuy nhiên, mức chênh lệch cao giữa giá mua vào và bán ra (lên đến 2 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu) vẫn là rủi ro lớn cho những nhà đầu tư ngắn hạn.

#giá vàng chiều 14/8 #giá vàng tăng mạnh #thị trường vàng trong nước #vàng giảm liên tiếp #tăng giá vàng ngày 14/8 #giá vàng nhẫn hôm nay

Bài liên quan

Video

Giá vàng sáng 12/8: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm sốc

Sáng 12/8, giá vàng trong nước giảm từ 200.000 đến 500.000 đồng/lượng. Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều giảm sâu, theo đà giá thế giới.

Cập nhật giá vàng ngày 12/8

Giá vàng giảm mạnh ở cả vàng trong nước và thế giới cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển biến tiêu cực. Với việc giá vàng thế giới vẫn đang chịu áp lực, thị trường trong nước được dự báo sẽ tiếp tục có những biến động trong thời gian tới. Người mua và nhà đầu tư cần theo dõi sát sao để đưa ra quyết định phù hợp.

Xem chi tiết

Video

Giá vàng đảo chiều: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm giá

Sau những ngày tăng nóng, giá vàng miếng SJC bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, mất tới 500.000 đồng/lượng trong sáng 11/8

Cập nhật giá vàng 11/8
  • Giá vàng trong nước có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, nếu giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh. Sự lao dốc bất ngờ này cho thấy thị trường vàng luôn tiềm ẩn rủi ro, và mức đỉnh kỷ lục không phải là một cột mốc an toàn.
Xem chi tiết

Video

Giá vàng chiều 10/8: Vàng miếng SJC chốt tuần ở mức kỷ lục

Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng miếng SJC trong nước đứng ở mức cao nhất từ trước đến nay, 124,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều ngày 10/8
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới