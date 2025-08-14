Giá vàng chiều 14/8: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng trong nước có khả năng duy trì đà tăng nếu giá vàng thế giới tiếp tục giữ vững mốc trên 3.363 USD/ounce. Tuy nhiên, mức chênh lệch cao giữa giá mua vào và bán ra (lên đến 2 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu) vẫn là rủi ro lớn cho những nhà đầu tư ngắn hạn.
Giá vàng sáng 12/8: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm sốc
Sáng 12/8, giá vàng trong nước giảm từ 200.000 đến 500.000 đồng/lượng. Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều giảm sâu, theo đà giá thế giới.
Giá vàng giảm mạnh ở cả vàng trong nước và thế giới cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển biến tiêu cực. Với việc giá vàng thế giới vẫn đang chịu áp lực, thị trường trong nước được dự báo sẽ tiếp tục có những biến động trong thời gian tới. Người mua và nhà đầu tư cần theo dõi sát sao để đưa ra quyết định phù hợp.
Giá vàng đảo chiều: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm giá
Sau những ngày tăng nóng, giá vàng miếng SJC bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, mất tới 500.000 đồng/lượng trong sáng 11/8
- Giá vàng trong nước có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, nếu giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh. Sự lao dốc bất ngờ này cho thấy thị trường vàng luôn tiềm ẩn rủi ro, và mức đỉnh kỷ lục không phải là một cột mốc an toàn.
Giá vàng chiều 10/8: Vàng miếng SJC chốt tuần ở mức kỷ lục
Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng miếng SJC trong nước đứng ở mức cao nhất từ trước đến nay, 124,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 13/8: Giằng co trái chiều, nhà đầu tư cần cẩn trọng
Giá vàng hôm nay 13/8 ghi nhận diễn biến trái chiều, vàng thế giới hồi phục nhẹ, trong khi vàng trong nước đi ngang và tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư.