Giá vàng chiều 10/8: Vàng miếng SJC chốt tuần ở mức kỷ lục

Giá vàng hôm nay 9/8: Vàng miếng tăng "phi mã"
Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh, thêm 400.000 - 600.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 9/8, theo đà tăng của giá vàng thế giới.
Với chênh lệch mua - bán đang ở mức cao, các nhà đầu tư cần cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định giao dịch để tránh rủi ro.
Giá Vàng 7/8: SJC đứng yên, rủi ro lướt sóng vẫn cao
Mặc dù giá vàng SJC tại nhiều thương hiệu lớn không đổi, vàng nhẫn tại Phú Quý lại tăng thêm 200.000 đồng/lượng.
Với vàng miếng SJC chênh lệch tới 2,6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn chênh lệch 3 triệu đồng/lượng, rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân là rất cao. Những người mua vào ở thời điểm này có thể sẽ phải chịu lỗ ngay lập tức nếu giá có dấu hiệu đi xuống.
Chiều 6/8: Vàng SJC giao dịch sát mốc 124 triệu, vàng nhẫn ổn định
Chiều 6/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước ít biến động nhưng vẫn neo ở mức rất cao.
Việc giá vàng SJC duy trì ở ngưỡng rất cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường đang chịu áp lực rất lớn. Một mặt, phản ánh sức cầu mạnh mẽ, nhưng mặt khác, nó cũng có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn vì lo ngại rủi ro điều chỉnh giảm đột ngột hoặc làn sóng chốt lời.
