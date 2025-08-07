Hà Nội

Giá Vàng 7/8: SJC đứng yên, rủi ro lướt sóng vẫn cao

Mặc dù giá vàng SJC tại nhiều thương hiệu lớn không đổi, vàng nhẫn tại Phú Quý lại tăng thêm 200.000 đồng/lượng.

Huyền Hương
Cập nhật giá vàng ngày 7/8

Với vàng miếng SJC chênh lệch tới 2,6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn chênh lệch 3 triệu đồng/lượng, rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân là rất cao. Những người mua vào ở thời điểm này có thể sẽ phải chịu lỗ ngay lập tức nếu giá có dấu hiệu đi xuống.

Chiều 6/8: Vàng SJC giao dịch sát mốc 124 triệu, vàng nhẫn ổn định

Chiều 6/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước ít biến động nhưng vẫn neo ở mức rất cao.

Cập nhật giá vàng ngày 6/8

Việc giá vàng SJC duy trì ở ngưỡng rất cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường đang chịu áp lực rất lớn. Một mặt, phản ánh sức cầu mạnh mẽ, nhưng mặt khác, nó cũng có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn vì lo ngại rủi ro điều chỉnh giảm đột ngột hoặc làn sóng chốt lời.

Lừa đảo bùa ngải online: Cảnh giác trước lời rao giảng

Công an Cần Thơ đã khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một người livestream, người còn lại đóng giả "thầy bùa" để thực hiện các nghi thức mê tín.

Lừa đảo bùa ngải online

Cơ quan chức năng vừa khởi tố hai đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc livestream bán “bùa ngải” trên mạng xã hội. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi, lợi dụng niềm tin tâm linh của nhiều người để trục lợi.

Vàng miếng SJC bứt phá, sắp chạm đỉnh lịch sử

Thị trường giá vàng trong nước tiếp tục nóng lên, khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng thêm 300.000 - 700.000 đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng ngày 5/8

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh và chỉ còn cách mốc cao kỷ lục 124,4 triệu đồng/lượng đúng 600.000 đồng, thị trường đang rất nóng. Với mốc giá 123,8 triệu đồng/lượng cho thấy một đà tăng trưởng mạnh mẽ và tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư.

