Giá Vàng 7/8: SJC đứng yên, rủi ro lướt sóng vẫn cao

Mặc dù giá vàng SJC tại nhiều thương hiệu lớn không đổi, vàng nhẫn tại Phú Quý lại tăng thêm 200.000 đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng ngày 7/8

Với vàng miếng SJC chênh lệch tới 2,6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn chênh lệch 3 triệu đồng/lượng, rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân là rất cao. Những người mua vào ở thời điểm này có thể sẽ phải chịu lỗ ngay lập tức nếu giá có dấu hiệu đi xuống.