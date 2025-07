Giá vàng 3/7: SJC có trượt mốc 121 triệu đồng/lượng?

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu 2025 yếu hơn so với cùng kỳ chủ yếu do lỗ tỷ giá 1 nghìn tỷ đồng (so với lãi tỷ giá thuần 524 tỷ đồng trong 6 tháng 2024) khi tỷ giá JPY/VND tăng 13% so với đầu năm.