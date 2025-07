Nhiều mẫu giò chả trên thị trường bị phát hiện chứa hàn the – chất cấm trong thực phẩm.

Thực trạng đáng báo động

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc (SN 1973, trú tại TP Tuyên Quang (cũ) và Nguyễn Bá Tiến (SN 1965, trú tại huyện Sơn Dương (cũ) về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.