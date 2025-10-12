Gia Lai: Va chạm liên hoàn khiến 2 người tử vong, 3 phương tiện hư hỏng

Cơ quan chức năng Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe máy khiến hai người tử vong.

Sáng 12/10, trên tuyến QL1A cũ (đường Quang Trung) đoạn qua xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe máy, khiến hai vợ chồng lớn tuổi không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng, ô tô khách biển số 77H-048.xx do tài xế Lê Văn K (SN 1971, ở xã Vạn Đức) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam – Bắc thì va chạm với xe máy 77H-51.xx do ông Nguyễn Đình L (SN 1948, chở vợ là bà Nguyễn Thị L, SN 1954) điều khiển cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe khách tiếp tục lao vào ô tô của người dân đậu bên đường, khiến 3 phương tiện hư hỏng nặng.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ và Bệnh viện Quy Nhơn, song không qua khỏi.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.