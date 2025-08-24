Gia Lai: Tiêu hủy hơn 1 tấn thịt heo và chả ram không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.
Thủ Đức: Tài xế ô tô tử vong sau vụ tai nạn, nghi do đột quỵ
Chiếc ô tô bán tải bất ngờ mất lái, tông gãy cột điện và va chạm với một người đi xe máy. Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô tử vong, người đi xe máy bị thương nặng
Hiện tại, Công an phường Thủ Đức và Công an TP HCM đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Lừa đảo bùa ngải online: Cảnh giác trước lời rao giảng
Công an Cần Thơ đã khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một người livestream, người còn lại đóng giả "thầy bùa" để thực hiện các nghi thức mê tín.
Cơ quan chức năng vừa khởi tố hai đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc livestream bán “bùa ngải” trên mạng xã hội. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi, lợi dụng niềm tin tâm linh của nhiều người để trục lợi.
Dasaco Hậu Giang sản xuất đất sạch chứa chất thải công nghiệp?
Công an Cần Thơ đang điều tra Công ty Dasaco Hậu Giang vì tiếp nhận chất thải công nghiệp từ xe đầu kéo. Doanh nghiệp này đã lưu trữ trên 8.000m2 bùn thải.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tiến hành kiểm đếm khối lượng chất thải công nghiệp lưu trữ tại công ty này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
