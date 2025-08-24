Hà Nội

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 1 tấn thịt heo và chả ram không rõ nguồn gốc

Một cơ sở sản xuất chả ram ở Gia Lai đã bị xử phạt và buộc tiêu hủy hàng tấn sản phẩm do sử dụng nguyên liệu thịt heo không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Huyền Hương
Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt heo và chả ram không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

#tiêu hủy thịt heo không rõ nguồn gốc #chả ram không rõ nguồn gốc #xử phạt cơ sở sản xuất chả ram #an toàn thực phẩm Gia Lai #quản lý chất lượng thịt heo #kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài liên quan

Video

Thủ Đức: Tài xế ô tô tử vong sau vụ tai nạn, nghi do đột quỵ

Chiếc ô tô bán tải bất ngờ mất lái, tông gãy cột điện và va chạm với một người đi xe máy. Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô tử vong, người đi xe máy bị thương nặng

Vụ tai nạn tại Thủ Đức nghi tài xế do đột quỵ

Hiện tại, Công an phường Thủ Đức và Công an TP HCM đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem chi tiết

Video

Lừa đảo bùa ngải online: Cảnh giác trước lời rao giảng

Công an Cần Thơ đã khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một người livestream, người còn lại đóng giả "thầy bùa" để thực hiện các nghi thức mê tín.

Lừa đảo bùa ngải online

Cơ quan chức năng vừa khởi tố hai đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc livestream bán “bùa ngải” trên mạng xã hội. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi, lợi dụng niềm tin tâm linh của nhiều người để trục lợi.

Xem chi tiết

Tin 24/7

Dasaco Hậu Giang sản xuất đất sạch chứa chất thải công nghiệp?

Công an Cần Thơ đang điều tra Công ty Dasaco Hậu Giang vì tiếp nhận chất thải công nghiệp từ xe đầu kéo. Doanh nghiệp này đã lưu trữ trên 8.000m2 bùn thải.

Khối lượng chất thải công nghiệp được cơ quan Công an phát hiện trong khuôn viên Công ty Dasaco Hậu Giang.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tiến hành kiểm đếm khối lượng chất thải công nghiệp lưu trữ tại công ty này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết

