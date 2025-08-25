Gia Lai quy hoạch khu du lịch sinh thái Biển Hồ – Chư Đăng Ya rộng 6.300 ha

Với quy mô 6.300 ha, Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch quốc gia và động lực tăng trưởng cho Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya với quy mô hơn 6.300 ha, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khu du lịch nằm trên địa bàn xã Biển Hồ và phường Thống Nhất (TP Pleiku), được bao quanh bởi dãy núi Chư Mân, quốc lộ 14 cùng nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Đây là khu vực giàu tiềm năng, sở hữu “đôi mắt Pleiku” – Biển Hồ nổi tiếng và núi lửa Chư Đăng Ya gắn liền mùa hoa dã quỳ cùng văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai, Ba Na.

Biển Hồ Pleiku thơ mộng, hùng vĩ – góc nhìn từ trên cao Ảnh: Tổng cục Du lịch

Dự án sẽ được quy hoạch thành quần thể du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia, có khả năng cạnh tranh với các điểm đến quốc tế. Năm phân khu chính gồm: du lịch văn hóa – tâm linh Biển Hồ, đô thị dịch vụ du lịch Chư Đăng Ya, khu du lịch chè Biển Hồ, đô thị cửa ngõ Bắc Pleiku và đô thị sinh thái Biển Hồ A.

Tổng kinh phí lập quy hoạch hơn 6,44 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025, làm cơ sở để tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Ngoài tiềm năng cảnh quan, dự án cũng đối mặt thách thức về hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nguồn nước khu vực Bắc – Đông Bắc chưa ổn định, có thể ảnh hưởng hệ sinh thái. Do đó, quy hoạch sẽ gắn liền với giải pháp kỹ thuật, bảo vệ môi trường, cân đối tài nguyên nước và tránh phát triển nóng. Đồng thời, Gia Lai định hướng kết nối Biển Hồ – Chư Đăng Ya với các điểm đến trong Tây Nguyên và miền Trung để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, Biển Hồ – Chư Đăng Ya là vùng tài nguyên quý hiếm, mang giá trị không chỉ của tỉnh mà còn của quốc gia. Việc lập quy hoạch phải hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, hướng đến mục tiêu đưa Gia Lai trở thành điểm sáng mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và “thỏi nam châm” thu hút du khách quốc tế.