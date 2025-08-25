Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Gia Lai quy hoạch khu du lịch sinh thái Biển Hồ – Chư Đăng Ya rộng 6.300 ha

Với quy mô 6.300 ha, Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch quốc gia và động lực tăng trưởng cho Gia Lai.

Thiên Bảo

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya với quy mô hơn 6.300 ha, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khu du lịch nằm trên địa bàn xã Biển Hồ và phường Thống Nhất (TP Pleiku), được bao quanh bởi dãy núi Chư Mân, quốc lộ 14 cùng nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Đây là khu vực giàu tiềm năng, sở hữu “đôi mắt Pleiku” – Biển Hồ nổi tiếng và núi lửa Chư Đăng Ya gắn liền mùa hoa dã quỳ cùng văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai, Ba Na.

bien-ho.jpg
Biển Hồ Pleiku thơ mộng, hùng vĩ – góc nhìn từ trên cao Ảnh: Tổng cục Du lịch

Dự án sẽ được quy hoạch thành quần thể du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia, có khả năng cạnh tranh với các điểm đến quốc tế. Năm phân khu chính gồm: du lịch văn hóa – tâm linh Biển Hồ, đô thị dịch vụ du lịch Chư Đăng Ya, khu du lịch chè Biển Hồ, đô thị cửa ngõ Bắc Pleiku và đô thị sinh thái Biển Hồ A.

Tổng kinh phí lập quy hoạch hơn 6,44 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025, làm cơ sở để tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Ngoài tiềm năng cảnh quan, dự án cũng đối mặt thách thức về hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nguồn nước khu vực Bắc – Đông Bắc chưa ổn định, có thể ảnh hưởng hệ sinh thái. Do đó, quy hoạch sẽ gắn liền với giải pháp kỹ thuật, bảo vệ môi trường, cân đối tài nguyên nước và tránh phát triển nóng. Đồng thời, Gia Lai định hướng kết nối Biển Hồ – Chư Đăng Ya với các điểm đến trong Tây Nguyên và miền Trung để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, Biển Hồ – Chư Đăng Ya là vùng tài nguyên quý hiếm, mang giá trị không chỉ của tỉnh mà còn của quốc gia. Việc lập quy hoạch phải hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, hướng đến mục tiêu đưa Gia Lai trở thành điểm sáng mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và “thỏi nam châm” thu hút du khách quốc tế.

##khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya ##du lịch sinh thái Gia Lai ##du lịch Tây Nguyên ##Biển Hồ Pleiku ##núi lửa Chư Đăng Ya ##quy hoạch du lịch Gia Lai

Bài liên quan

Bất động sản

Điều đặc biệt bên trong dinh thự vua Mèo 150 tỷ

Dinh thự Vua Mèo là sự giao thoa giữa kiến trúc Trung Hoa, Pháp và phong tục Mông, trở thành điểm tham quan ấn tượng giữa cao nguyên đá Đồng Văn.

dinh-thu1.jpg
Nằm giữa cao nguyên đá Đồng Văn, thuộc tỉnh Tuyên Quang, (trước kia là Hà Giang), dinh thự Vua Mèo ((Dinh thự họ Vương) là một trong những công trình kiến trúc cổ kính và độc đáo bậc nhất miền núi phía Bắc. Ảnh: Vietnamnet
dinh-thu2.jpg
Dinh thự Vua Mèo xây cách đây hơn 120 năm với chi phí ước tính 150 nghìn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng ngày nay. Ảnh: Vietnamnet
Xem chi tiết

Bất động sản

Khánh Hòa dồn lực cho hai trụ cột tăng trưởng

Khánh Hòa quyết liệt phát triển công nghiệp và năng lượng, hướng tới tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025 - 2030.

hop-20250822172134.jpg
Đồng chí Trần Quốc Nam điều hành cuộc họp. Ảnh: BKH

Chiều 22/8, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Quốc Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương nhằm đánh giá tình hình và đề ra giải pháp triển khai hai trụ cột động lực công nghiệp và năng lượng theo Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030.

Xem chi tiết

Bất động sản

TP HCM: Côn Đảo đóng điện thử nghiệm đường dây 110 kV từ lưới quốc gia

Sau nhiều năm mong đợi, dòng điện quốc gia chuẩn bị chính thức đến với Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) thông qua hệ thống cáp ngầm xuyên biển.

UBND Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) vừa thông báo về việc đóng điện thử nghiệm đường dây 110 kV cấp điện từ đất liền ra đảo. Đây được xem là bước tiến quan trọng, không chỉ ghi dấu mốc lịch sử trong quá trình đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo, mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho sự phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt ở các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đời sống dân sinh.

con-dao-1.jpg
Công trình có tổng chiều dài 103,7 km, quy mô cấp điện áp 110 kV, với tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Doanh nghiệp bất động sản gia nhập đường đua huy động vốn

Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt huy động vốn

Thị trường bất động sản chứng kiến làn sóng huy động vốn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn. Họ đang tận dụng mọi công cụ tài chính từ chứng khoán đến M&A để xoay vòng dòng tiền và kích hoạt các dự án mới…