Gia Lai: Chấp thuận đầu tư xây dựng bến cảng Phù Mỹ hơn 6.000 tỷ đồng

Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Phù Mỹ - giai đoạn 1 (tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) có tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1084/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ (trụ sở tại đường Hoài Thanh, khu đô thị An Phước, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Phù Mỹ - giai đoạn 1.

Cụ thể, dự án có quy mô khoảng 205 ha (gồm 60 ha đất liền và 145 ha mặt biển), được xây dựng nhằm phục vụ bốc xếp hàng hóa tổng hợp, hàng lỏng và sản phẩm chế xuất từ Khu công nghiệp Phù Mỹ, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hình minh họa. Ảnh: Dũng Nhân

Ở giai đoạn đầu, dự án sẽ triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống kè biển dài gần 1,7 km, đê chắn sóng khoảng 2 km và hai cầu cảng tổng hợp với chiều dài bến khoảng 600 m, đủ khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 100.000 - 150.000 tấn.

Ngoài ra, dự án cũng xây dựng kho, bãi hàng hóa tổng hợp, hàng rời, có khả năng tiếp nhận container; tổ chức giao thông qua 2 trục kết nối vào đường quy hoạch của Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1…

Về công suất hàng hóa thông qua cảng dự kiến, dự báo sơ bộ khối lượng hàng hóa thông qua bến cảng giai đoạn đến năm 2030 khoảng 3,8-4,4 triệu tấn/năm (bao gồm hàng lỏng, hàng tổng hợp, container, vật tư, thiết bị chuyên dùng năng lượng).

Công suất khối lượng hàng hóa thông qua bến cảng khai thác từ năm 2028 hàng tổng hợp, container từ 2,4 -3 triệu tấn/năm; hàng lỏng/khí khoảng 1,4 triệu tấn/ năm.

Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Phù Mỹ - giai đoạn 1 có vốn đầu tư thực hiện là hơn 6.086 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là hơn 912 tỷ đồng (chiếm 15% vốn đầu tư), còn lại vốn huy động từ tổ chức tín dụng.

Dự kiến, vào tháng 10/2028, dự án sẽ nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Được biết, ngày 19/8 tới đây, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1 tổng vốn hơn 4.500 tỷ đồng (cũng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư). Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngoài dự án trên, trong tháng 8/2025, chính quyền tỉnh Gia Lai còn khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh như: Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung (VinaNutrifood Bình Định)...