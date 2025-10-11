Gia Lai: Bắt thanh niên gây án, cướp tài sản sau khi xin đi nhờ xe

Ngày 11/10, Công an xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ Nguyễn Như Tiến (17 tuổi, trú tổ 1, xã Ia Grai) – nghi phạm gây ra vụ án nghiêm trọng liên quan đến việc xâm hại sức khỏe, tính mạng và cướp tài sản của một phụ nữ trên địa bàn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, sáng 10/10, người dân phát hiện một thi thể tại khu vực rẫy ở làng Mèo, xã Ia Grai. Nạn nhân được xác định là chị R.B (23 tuổi, ngụ xã Ia Krái), người được gia đình báo mất liên lạc từ ngày 7/10 sau khi đưa con đến trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, truy xét và bắt giữ nghi phạm Tiến tại một nhà nghỉ trong khu vực.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận: khoảng trưa 7/10, khi được chị B cho đi nhờ xe, y nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình thực hiện hành vi, đối tượng đã tấn công nạn nhân, lấy xe máy và điện thoại rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.