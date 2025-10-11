Hà Nội

Gia Lai: Bắt 2 đối tượng tàng trữ,sử dụng trái phép chất ma túy ở quán cà phê

Hai thanh niên dương tính với ma túy bị Công an Ia Pa phát hiện trong căn nhà thuê mở quán cà phê.

Huyền Hương

Ngày 10/10, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phát hiện, tạm giữ hai đối tượng Ôn Văn Thảo (SN 1994, trú thôn Đăk Chá, xã Ia Pa) và Kpă H. (SN 1994, trú thôn Plơi Apa Ơi H’Briu, xã Ia Tul) để điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

1-3552.jpg
Đối tượng Thảo (thứ 5 từ phải sang) và H. (thứ 3 từ phải sang) (Ảnh:ĐVCC)

Cụ thể trước đó, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 9/10, tổ công tác Công an xã Ia Pa kiểm tra hành chính một căn nhà tại thôn Amarin 3 (do Thảo thuê để mở quán cà phê). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Thảo, Kpă H và một cô gái khác đang ở cùng nhau, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kết quả test nhanh cho thấy Thảo và Kpă H dương tính với ma túy, người còn lại âm tính. Khám xét hiện trường, công an thu giữ 22 tép tinh thể màu trắng, 1 túi ni lông chứa tinh thể trắng, bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 mã tấu, 1 dùi cui ba khúc cùng một số vật dụng khác.

Bước đầu, Thảo khai nhận số tinh thể màu trắng là ma túy đá được mua về để sử dụng. Công an xã Ia Pa đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

