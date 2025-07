Giá chung cư tăng liên tục: Thiếu nguồn cung hay do đầu cơ đẩy giá?

Gói thầu xây Trường Mầm non Hoa Sen (phường Sa Đéc, Đồng Tháp), cuộc cạnh tranh giữa Công ty Bạch Đằng và liên danh địa phương chào giá thấp hơn 5,4 tỷ đồng.

Gói thầu số 01: “Trường Mầm non Hoa Sen; hạng mục: Xây dựng mới” do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc làm chủ đầu tư đang thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của hai nhà thầu có tên tuổi trên thị trường xây lắp. Với giá dự toán hơn 33,4 tỷ đồng, gói thầu mở vào sáng ngày 14/7/2025 chứng kiến màn so tài giữa một “ông lớn” giàu kinh nghiệm và một “người quen” địa phương có thế mạnh về giá.

Theo biên bản mở thầu, hai đơn vị đã nộp hồ sơ dự thầu gồm: